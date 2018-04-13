Ну разве мог один из любимых ньюсмейкеров «Бургер Кинг» пройти мимо самой обсуждаемой темы дня? Бренд запускает «Вопперграм».
Таганский суд Москвы сегодня огласил свой вердикт для Telegram — мессенджер запретили в России, так как Павел Дуров отказался предоставить ключи шифрования Роскомнадзору.
«Бургер Кинг» предложил мессенджеру Telegram новую возможность обхода блокировки.
Российское представительство «Бургер Кинг» обратилось к Павлу Дурову с письмом следующего содержания:
Компания Бургер Кинг Россия является социально ответственным мировым Брендом, мы чувствуем ту боль, с которой столкнулась российская молодежь, видя, как любимое приложение блокируется у них на глазах. Закон есть закон.
Мы предвидели проблемы у Telegram, поэтому, начиная с октября 2017 года, мы готовили сервис для приема заблокированного месенджера «ВопперГрам». На данный момент приложение полностью готово, сервис Telegram может быть бесплатно интегрирован через наше приложение. Вы заходите в наше приложение Бургер Кинг, жмете кнопку ВопперГрам, далее вводите свои пароли от Telegram и общаетесь, как и раньше.
Просим вашего разрешения на благотворную совместную работу. Живи Telegram