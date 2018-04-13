Бренд уже направил Павлу Дурову официальное письмо с надеждой на совместную работу

Ну разве мог один из любимых ньюсмейкеров «Бургер Кинг» пройти мимо самой обсуждаемой темы дня? Бренд запускает «Вопперграм».

Таганский суд Москвы сегодня огласил свой вердикт для Telegram — мессенджер запретили в России, так как Павел Дуров отказался предоставить ключи шифрования Роскомнадзору.

«Бургер Кинг» предложил мессенджеру Telegram новую возможность обхода блокировки.

Российское представительство «Бургер Кинг» обратилось к Павлу Дурову с письмом следующего содержания:

Компания Бургер Кинг Россия является социально ответственным мировым Брендом, мы чувствуем ту боль, с которой столкнулась российская молодежь, видя, как любимое приложение блокируется у них на глазах. Закон есть закон. Мы предвидели проблемы у Telegram, поэтому, начиная с октября 2017 года, мы готовили сервис для приема заблокированного месенджера «ВопперГрам». На данный момент приложение полностью готово, сервис Telegram может быть бесплатно интегрирован через наше приложение. Вы заходите в наше приложение Бургер Кинг, жмете кнопку ВопперГрам, далее вводите свои пароли от Telegram и общаетесь, как и раньше. Просим вашего разрешения на благотворную совместную работу. Живи Telegram

Скачать: Официальное письмо Павлу Дурову (pdf, 230.62 kB)