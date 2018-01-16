Рекламная кампания в поддержку нового продукта сети стартовала в Амстердаме

Год новый, а лидеры рекламного рынка всё те же. Воодушевленная званием самого креативного бренда по версии фестиваля «Каннские львы», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» продолжает разрабатывать нестандартные промо по всему миру.

В рамках продвижения своего нового продукта Grilled Dogs «Бургер Кинг» совместно с агентством Etcetera запустил «худшую» кампанию. Те, кто не силен в нидерландском языке, не сразу оценят юмор создателей рекламы, но именно словом worst (с англ. – «худший») в Нидерландах называют хот-доги.

Промо состоит в предложении «Бургер Кинга» избавиться от всех ненужных вещей, ведь вступать в новый год со старым багажом не самое лучшее решение. Бренд призывает зажарить на гриле всё «худшее», с этой целью 15 января в Амстердаме развернулось масштабное мероприятие, во время которого сотрудники «Бургер Кинга» с радостью уничтожали вещи на гриле.

«Мы гордимся тем, что начинаем 2018 год с «худшей» кампании», – заявляет креативный директор агентства Etcetera в Амстердаме Tolga Büyükdoganay.

Кампания проходит под тегом #GRILLTHEWORST