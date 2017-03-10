Автором необычного бизнеса оказался маркетолог Роман Зарипов



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Маркетолог Роман Зарипов решил не ограничиваться раскруткой «богатого» пенсионера из Химок и запустил новый проект Rentroses. Сервис по аренде букетов активно обсуждался и обрел множество подражателей.

Зарипов рассказал, что у него давно возникла идея продавать цветы два месяца в году. Примером служили знакомые, которые зарабатывали на поставках цветов 14 февраля, 8 марта и 1 сентября. Наконец он решил, что будет зарабатывать на желании девушек привлечь внимание подруг и заставить ревновать молодых людей.

Тогда он зарегистрировал аккаунт @rentroses в Instagram и выложил скриншот на своей странице в Facebook. За несколько часов о новой услуге узнал весь Рунет, а количество заявок перевалило за сотню. Среди заказчиков были абсолютно разные люди, говорит Зарипов: как простые студентки, так и «статусные» дамы. Некоторые просили не только цветы, но и красивых мужчин, и красивый автомобиль. Иногда букеты заказывали в офис, чтобы все женщины смогли сделать красивый кадр со 101 розой. В качестве доказательств он опубликовал скриншоты переписки с клиентками.

На бизнес обратили внимание журналисты, что только увеличило количество заявок. Через день сервис сократил зону доставки до ТТК, поскольку перестал справляться с заказами. За три дня цветы Rentroses попали в кадр по меньшей мере 250 раз, пишет Зарипов.

Напомним, предыдущий проект менеджера по спецпроектам Nectarin был некоммерческим. Вместе с блогером «Мишаней» он решил доказать, что раскрутка звезды не требует огромных денег. За 50 тысяч рублей им удалось убедить интернет-аудитор ию, что перед ней не химкинский пенсионер Борис, а стильный миллиардер.