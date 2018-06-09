Как самая масштабная кампания в истории бренда объединит более 50 стран мира любовью к футболу

Бренд BUD уже более 30 лет является официальным пивом Чемпионата мира по футболу FIFA. Предстоящий мундиаль, который с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 городах России, станет особенным как для бренда, так и для болельщиков. К турниру BUD подготовил самую масштабную в истории бренда кампанию «Light Up the FIFA World Cup». Старт кампании в России — 1 июня 2018 года.

Цель кампании — передать энергетику крупнейшего спортивного события в мире и объединить болельщиков вокруг их любви к футболу и пиву.

Ключевые элементы кампании:

Рекламная кампания на ТВ и в online

Выпуск специальной серии бутылок BUD

Offline мероприятия и активации

Digital — активации

Рекламная кампания «Light Up the FIFA World Cup»

Глобальная рекламная кампания «Light Up the FIFA World Cup» состоит из нескольких рекламных роликов длительностью 15, 30 и 90 секунд, которые увидят жители более 50 стран мира.

В центре кампании — самая масштабная доставка пива и запуск восьми миллионов стаканов BUD Red Light Cups.

Стаканы BUD Red Light Cups

В отличие от предыдущих фирменных стаканов, посвященных Чемпионату мира по футболу FIFA, новая версия дополнена красной подсветкой, реагирующей на шум и эмоции фанатов. При этом частота ее включения и яркость возрастают в зависимости от уровня шума.

На каждом стадионе, на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, при покупке пива болельщики получат стаканы BUD Red Light Cups в подарок. В других странах стаканы смогут получить участники массовых просмотров матчей, организованных BUD.

Новый дизайн бутылки BUD

Специально к Чемпионату BUD выпустил специальную серию на этикетках которой появилось изображение официального кубка мундиаля.

На мероприятиях бренда появится лимитированная серия пива в алюминиевых бутылках объемом 0,33 л. также с изображением Кубка мира FIFA.

Эксклюзивная спонсорская активация:

BUD Man of the Match — трофей, который вручается лучшему игроку каждого матча Чемпионата мира по футболу FIFA™ и Кубка Конфедераций FIFA по итогам онлайн-голосования болельщиков во всем мире.

Голосование начинается в перерыве каждого матча и заканчивается с финальным свистком. Во время российского мундиаля голосование будет запущено на официальном сайте и в приложении FIFA, а также в чат-боте бренда (Vk.com и Facebook.com).

Offline активации в Москве

Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в самом центре Москвы откроется BUD Hotel для гостей по программе гостеприимства бренда.

BUD Boat — уникальный двухпалубный корабль, который в обновленном виде вернулся в акваторию Москвы-реки в период мундиаля. На палубах BUD Boat расположился бар, гастрономическое пространство, гигантский экран для просмотра матчей. Помимо этого, на BUD Boat появился настоящий вертолет и баркузи ( джакузи с баром).

джакузи с баром). В качестве центрального места для afterparty вечеринок выступит BUD Club ( Club Gipsy Moscow). Откроют серию из десяти главных футбольных вечеринок звезды мирового уровня, среди которых DIPLO — продюсер официального гимна Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, LUDACRIS OLIVER HELDENS и ALOK.

Болельщиков также ждут различные активации в барах Москвы и магазинах. В рамках просмотра матчей у гостей будет возможность выиграть памятные сувениры с символикой BUD, а для получения билетов необходимо в конкурсе. Подробности конкурса и акций представлены на официальном сайте.

Акции пройдут и в розничных сетях (Лента, Магнит, Карусель, АШАН и др). Среди подарков — в том числе и возможность выиграть билеты на матчи Чемпионата. Подробности конкурса и акций представлены на официальном сайте.

Online активации

В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, BUD объединит болельщиков во всем мире через чат-бот BUD Alcohol Free, разработанный специально в Vkontakte и Facebook. Каждый болельщик сможет внести свой вклад в историю мирового футбола и проголосовать в чат-боте за лучшего игрока матча, который получит трофей BUD Man of the Match, а также выиграть официальный мяч мундиаля.

Константин Тамиров, директор по маркетингу AB InBev Efes: Самое популярное событие в мире спорта, Чемпионат мира по футболу FIFA, предоставляет уникальную возможность бренду BUD для прямой коммуникации с миллионами футбольных болельщиков во всех странах. Мы запустили крупнейшую в нашей истории кампанию, которая наглядно демонстрирует, как мы объединяем болельщиков вокруг их любви к футболу и пиву. Мы представим все самое лучшее, что может предложить бренд, чтобы болельщики смогли насладиться незабываемыми моментами игры на наших мероприятиях.

Состав творческой группы:

Сторона клиента:

Константин Тамиров, директор по маркетингу Ab InBev Efes

Александр Никифоров, Маркетинг Менеджер бренда BUD

Ольга Гавриленко, менеджер по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу

Татьяна Кулиш, бренд-менеджер бренда BUD

Александра Шуткина, бренд-менеджер бренда BUD

Ваган Татевосян, менеджер по активации мероприятий FIFA World Cup

Надежда Широких, менеджер по активации мероприятий FIFA World Cup

Алла Гайдай, менеджер по активации программ гостеприимства

Евгений Волков, менеджер по активации точек потребления

Илья Кожевников, менеджер по активации точек потребления

Анна Бобылёва, младший бренд-менеджер BUD.

Креативные агентства:

Anomaly NY, креатив

JKR NY, дизайн

WINK, event, активации.