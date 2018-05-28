Поединок закончился победой парней, девушкам пришлось снять с себя всё

Парфюмерный бренд bruno banani провел первый в истории стрип-кибертурнир. За разработку креативной концепции и реализацию кампании отвечало полносервисное digital-агентство Isobar Moscow.

Героев проекта выбирали при помощи пользовательского голосования в группе бренда в соцсети «ВКонтакте», а подготовкой команд занимались профессионалы киберспорта. Наставником команды девушек стал самый популярный игровой блогер в России — Frost, а команду парней тренировал известный стример D.K. (Данила Кашин).

Финал самого горячего киберспортивного проекта транслировался в прямом эфире в группе в «ВКонтакте». По правилам турнира, после каждого раунда участники проигравшей команды снимали с себя по одному элементу одежды. Поединок закончился триумфальной победой парней во главе с Данилой Кашиным, а девушкам пришлось снять с себя всё.

Проект показал не только высокие медийные результаты, но и увеличил уровень вовлеченности аудитории в коммуникацию бренда. Во время онлайн-трансляции финала пользователи оставили около 10 тыс. комментариев, engagement rate к постам в группе вырос до 10%. За время проекта численность подписчиков группы bruno banani в «ВКонтакте» выросла на 26 000 человек.

Андрей Донов, креативный директор Isobar Moscow: Несмотря на то, что российский киберспорт растёт фантастическими темпами, это по-прежнему terra incognita для многих крупных брендов. Я очень рад, что команда bruno banani нашла в себе смелость создать интересный прецедент на рынке, который если не войдет в учебники, то точно попадет во многие презентации в качестве референса грамотного использования digital-инструментов.

Команда проекта:

Coty, Inc.

Мария Провоторова — директор по маркетингу

Наталья Шахова — руководитель группы брендов

Полина Климова — бренд-менеджер

Isobar Moscow

Андрей Донов — креативный директор

Ольга Королёва — креатор

Людмила Фёдорова — руководитель группы продюсирования видео-проектов

Максим Селезнев — продюсер

Лина Лобач — руководитель отдела маркетинга в социальных медиа

Алина Кудрина — руководитель группы маркетинга в социальных медиа

Инна Пономаренко — старший аккаунт-менеджер

Наталья Яхина — аккаунт-менеджер