Парфюмерный бренд bruno banani провел первый в истории стрип-кибертурнир. За разработку креативной концепции и реализацию кампании отвечало полносервисное digital-агентство Isobar Moscow.
Героев проекта выбирали при помощи пользовательского голосования в группе бренда в соцсети «ВКонтакте», а подготовкой команд занимались профессионалы киберспорта. Наставником команды девушек стал самый популярный игровой блогер в России — Frost, а команду парней тренировал известный стример D.K. (Данила Кашин).
Финал самого горячего киберспортивного проекта транслировался в прямом эфире в группе в «ВКонтакте». По правилам турнира, после каждого раунда участники проигравшей команды снимали с себя по одному элементу одежды. Поединок закончился триумфальной победой парней во главе с Данилой Кашиным, а девушкам пришлось снять с себя всё.
Проект показал не только высокие медийные результаты, но и увеличил уровень вовлеченности аудитории в коммуникацию бренда. Во время онлайн-трансляции финала пользователи оставили около 10 тыс. комментариев, engagement rate к постам в группе вырос до 10%. За время проекта численность подписчиков группы bruno banani в «ВКонтакте» выросла на 26 000 человек.
Андрей Донов, креативный директор Isobar Moscow:
Несмотря на то, что российский киберспорт растёт фантастическими темпами, это по-прежнему terra incognita для многих крупных брендов. Я очень рад, что команда bruno banani нашла в себе смелость создать интересный прецедент на рынке, который если не войдет в учебники, то точно попадет во многие презентации в качестве референса грамотного использования digital-инструментов.
Команда проекта:
Coty, Inc.
Мария Провоторова — директор по маркетингу
Наталья Шахова — руководитель группы брендов
Полина Климова — бренд-менеджер
Isobar Moscow
Андрей Донов — креативный директор
Ольга Королёва — креатор
Людмила Фёдорова — руководитель группы продюсирования видео-проектов
Максим Селезнев — продюсер
Лина Лобач — руководитель отдела маркетинга в социальных медиа
Алина Кудрина — руководитель группы маркетинга в социальных медиа
Инна Пономаренко — старший аккаунт-менеджер
Наталья Яхина — аккаунт-менеджер