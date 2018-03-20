Sports.ru предложило читателям воспользоваться виртуальной бритвой

Онлайн-издание Sports.ru предложило читателям игру по мотивам спора главного редактора сайта Юрия Дудя с политиком Павлом Грудининым.

Дело в том, что кандидат в президенты во время передачи «вДудь» пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов на выборах. Грудинин набрал менее 12% голосов, но выполнить своё обещание он отказался, предоставив новый ультиматум: теперь Дудь должен публично признать выборы честными. Если бы Дудь проиграл спор, ему бы пришлось побриться налысо.

На сайте пользователи могут, вооружившись бритвой, лишить Грудинина усов или сбрить волосы Дудя. «А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — говорится в сообщении издания.

Так мог бы выглядеть Грудинин без усов:

Так мог бы выглядеть лысый Дудь:

Пользователи соцсетей также устроили флешмоб #ГрудининСбрейУсы: