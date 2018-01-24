Отечественные деятели культуры и общественники сочли картину «очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм»

Минкультуры временно отозвало ранее выданное прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина». Основанием стало обращение деятелей культуры и общественников к министру Владимиру Мединскому, сообщает РИА Новости.

«Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи – это сатирическая комедия о борьбе за власть среди членов советской партийной верхушки после кончины Иосифа Сталина.

Авторы письма сочли картину «пасквилем на историю нашей страны, злобной и абсолютно неуместной якобы комедией, очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм». Они подозревают в фильме наличие экстремистской информации, направленной на унижение достоинства русского человека. Общественников возмутили оскорбительное отношение к советскому гимну и дата релиза накануне 75-летнего юбилея Сталинградской битвы.

Обращение подписали режиссеры Никита Михалков, Сергей Мирошниченко, актер Александр Галибин, депутаты Елена Драпеко и Владимир Бортко и многие другие. Открытому письму предшествовал показ фильма в общественном совете Министерства культуры. Планировалось, что фильм выйдет в прокат 25 января.

Армандо Ианнуччи сообщил, что не оставляет надежды показать «Смерть Сталина» российским зрителям. «Все россияне, которые видели фильм, включая журналистов, сказали, что им понравилось и они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще надеюсь, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», — сказал режиссер в интервью The Guardian.