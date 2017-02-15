Активисты подняли важную тему глобального изменения климата Земли посредством мини-фильма



Кадр из видеоролика

Британская Климатическая Коалиция, альянс более чем 100 профильных организаций и благотворительны х фондов, совместно с RSA Films выпустили невероятно красивый мини-фильм, посвященный проблемам и последствиям глобального изменения климата на Земле. В съемках видео приняли участие такие звезды как Чарльз Дэнс, Миранда Ричардсон, Джейсон Айзекс и Дэвид Гяси.

3-х минутный ролик «Love Song» ознаменовал старт очередного этапа кампании альянса «Show the love». В качестве саундтрека авторы мини-фильма выбрали песню Magnificent британской инди-группы Elbow. Под нее в сопровождении красивейших кадров природы и окружающего нас мира актеры читают слова, написанные современным британским поэтом Энтони Анаксагору.

По мнению критиков, кадры фильма настолько реалистичны, что зрители невольно начинают чувствовать запах озона после грозы, свежей травы, морозного воздуха зимой.

«Все говорит о том, что для климата нашей планеты наступают тяжелые времена. Жителям планеты сейчас как никогда важно задуматься о необходимости защиты климата», - прокомментировал идею видео режиссер фильма Стюарт Райдаут.