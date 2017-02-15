Кадр из видеоролика
Британская Климатическая Коалиция, альянс более чем 100 профильных организаций и благотворительны
3-х минутный ролик «Love Song» ознаменовал старт очередного этапа кампании альянса «Show the love». В качестве саундтрека авторы мини-фильма выбрали песню Magnificent британской инди-группы Elbow. Под нее в сопровождении красивейших кадров природы и окружающего нас мира актеры читают слова, написанные современным британским поэтом Энтони Анаксагору.
По мнению критиков, кадры фильма настолько реалистичны, что зрители невольно начинают чувствовать запах озона после грозы, свежей травы, морозного воздуха зимой.
«Все говорит о том, что для климата нашей планеты наступают тяжелые времена. Жителям планеты сейчас как никогда важно задуматься о необходимости защиты климата», - прокомментировал идею видео режиссер фильма Стюарт Райдаут.