Правительство страны уже предложило маркировать рекламу онлайн игр по аналогии с рекламой табака

Азартные онлайн-игры в Британии набирают всё большую популярность. Чрезмерное увлечение ими приводит к зависимости, изоляции и ухудшению здоровья, особенно у молодёжи. Озабоченное проблемой британское правительство предложило маркировать рекламу азартных игр по аналогии с рекламой табака, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение The Financial Times.

Быстрее всего в стране растет число игроков-миллениалов, значительно повысилась и доля «зависимых» игроков в этой группе — с 0,2% в 2014 году до 1,5% в 2017-м. В целом же число активных аккаунтов в азартных приложениях достигло 23 млн при населении около 65 млн.

Сделать ставку в интернете намного проще, чем офлайн. Нужны только банковская карта и электронная почта. И даже если игрок решил стереть свои аккаунты, он легко вернется в игру с новым ником. 51% игроков делают ставки с планшетов и смартфонов, в 2016 их было 43%.

«Отчасти потому что азартные игры стали ассоциироваться с профессиональным спортом… У половины премьер-лиги на футболках логотипы букмекеров, надо быть осторожнее в том, где можно размещать такую рекламу и какой аудитории она достигает», — рассказал Марк Этчис, гендиректор GambleAware, организации, помогающей в борьбе с игровой зависимостью.

Задумавшись над проблемой, группа депутатов британского парламента призвала к изменению правил, действующих в отношении азартных игр. В открытом письме министру культуры они потребовали от правительства принять меры, обеспечивающие «большее соответствие установленным нормам, справедливость и социальную ответственность в рекламе и лицензировании».

По мнению депутатов, нынешние правила не соответствуют цифровой эпохе. Они предлагают маркировать рекламу азартных игр так же, как, например, рекламу табака. То есть сообщать потребителям о возможной угрозе здоровью. Кроме того, такая реклама должна быть запрещена во время крупных спортивных мероприятий. Власти также должны ограничить максимальные ставки в онлайн-играх и запретить делать ставки с кредитных карт.