Королева Елизавета II открыла Британский национальный центр кибербезопасности



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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп открыли Национальный центр кибербезопасност и (NCSC). Он подчиняется Центру правительственно й связи и является частью государственной стратегии по борьбе с интернет-угрозам и. Проект стоимостью более 2 млрд долларов был запущен в прошлом ноябре, однако официальное открытие состоялось только сегодня.

Накануне британский министр финансов Филип Хаммонд сообщил, что за шесть месяцев центр блокировал 35 тысяч потенциальных атак на госорганы и отдельных граждан. Глава NCSC Киаран Мартин заявил, что страна пока не сталкивалась с кибератакой самой высшей, первой категории. Зато специалисты зафиксировали 188 атак второй и третьей категорий за последний квартал. Не все из них угрожали национальной безопасности, однако каждая влекла за собой масштабные атаки на ведомства и бизнес. Хакеры пытались выудить любую информацию о политике британского правительства, начиная от энергетики и заканчивая дипломатией. В частных компаниях их интересовала интеллектуальная собственность.

Мартин отметил всплеск активности хакеров из России, он связывает ее с желанием Кремля усилить свое влияние на Западе. Агрессия России в киберпространств е претерпела качественные изменения, говорит руководитель центра. Международные партнеры подтверждают серию атак на политические институты, партии и парламентские организации. Перед парламентскими выборами 2015 года российские хакеры попытались вмешаться в политический процесс в Великобритании, но Центр правительственно й связи сорвал их планы.

Тем не менее британские спецслужбы не теряют бдительности. Атаки становятся все более изощренными, и Мартин не исключает в ближайшем будущем инцидента «категории 1». По его словам, за некоторыми атаками стоят хакеры, которых спонсируют российские и китайские власти. С их помощью противники пытаются раздобыть военные секреты и сведения о внешней политике. Подвергаются атакам и университеты, поскольку заказчикам интересны результаты академических исследований.

Глава NCSC признает, что спецслужбы не могут ликвидировать угрозу, но и сдаваться он не собирается. Цель Национального центра кибербезопасност и — сделать Великобританию хорошо защищенной целью.

Тревогу властей вызывают и российские медиа, которых обвиняют в распространении фейковых новостей. Согласно исследованию, с ноября 2015 года портал Sputnik сфальсифицировал 124 истории. Министр обороны Майкл Фэллон назвал сайт рупором пропаганды, распространяющим «путинскую правду». Одной из самых обсуждаемых историй стала новость о протестах в Финляндии. Sputnik сообщил, что финны массово протестуют против беженцев, тогда как в реальности это были хоккейные фанаты, празднующие победу в матче с Россией. Редактор Sputnik в Великобритании Николай Горшков настаивает, что они представляют собой независимое СМИ.