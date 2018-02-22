10 апреля в рамках деловой программы выставки ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT пройдёт лекция «Брендинг идет к Дизайнеру!»

10 апреля в рамках деловой программы выставки ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT пройдёт лекция «Брендинг идет к Дизайнеру!». О разработке бренда расскажет Сергей Леликов — создатель Школы практического брендинга BRANDEFFECT, преподаватель-эксперт курса MBA Института коммуникационного менеджмента НИУ «Высшая школа экономики», «Британской высшей школы дизайна», «Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ» и «Института бизнеса и дизайна».

Описание лекции:

Я расскажу о том, как можно удивительно просто и быстро разрабатывать бренд. Покажу частью какого процесса под названием «брендинг» является работа бренд-дизайнера. В книгах, которые вы прочли, авторы, как правило, напускают на тему брендинга туман сакральности и псевдо-научности. И они никогда не говорят — как! Мой подход — полная противоположность!

Преимущество подхода и самого метода RAINBOW Brand Effect состоит в том, что им может воспользоваться любой здравомыслящий человек без специальной подготовки. На мой взгляд, это необходимо и бренд-дизайнерам, и предпринимателям, которые являются их заказчиками — это одна команда!

И что особенно важно для бренд-дизайнера, я объясню, как избежать извечного разрыва между описательной частью бренда (платформа или бриф) и визуальной (key visual, бренд-нейм, слоган, айдентика); как уйти от извечного «нравится — не нравится». Просто это один раз надо пройти! А дальше никаких препятствий — только ваше развитие и форсированный профессиональный рост!

Мой девиз — просто о сложном. Моя миссия — успеть раздать и не унести с собой… Что есть во мне, мне не принадлежит, это коллективный опыт, который я обязан передать дальше.

Посетить лекцию можно, приобретя пригласительный билет на выставку.