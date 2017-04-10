Агентство SMARTHEART разработало фирменный стиль новой сети фитнес-клубов



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

В России открывается сеть фитнес-клубов Raketa. Агентство SMARTHEART разработало позиционирование и платформу бренда, цветовое решение, айдетнику и ключевые слоганы.

Первый фитнес-клуб сети Raketa открылся в торговом комплексе MARi в районе Марьино. Спортивный комплекс занимает 2700 кв. и вмещает до 500 посетителей одновременно. Второй клуб сети открылся в ТРЦ Columbus у станции метро Пражская. Владельцы планируют открыть еще несколько клубов до конца года и значительно расширить сеть за следующие шесть лет. Фитнес-клубы будут открываться в регионах по франшизе.

Агентство SMARTHEART провело исследование существующего предложения фитнес-клубов Москвы, а также разработало айдентику для бренда, релевантного молодой, динамичной и продвинутой аудитории Raketa. Интерьером фитнес-клубов занималось архитектурное бюро Statom. Две команды работали синхронно, чтобы фирменный стиль бренда Raketa перекликался с оформлением фитнес-клубов и образ получился целостным.

«Raketa — это революция в мире фитнеса», — гласит слоган на сайте сети Raketa. В интерьере и логотипе бренда используются яркие сочетания красного, белого и желтого цветов. Дизайнеры стремились создать максимально динамичный и простой, не перегруженный деталями, фирменный стиль.

«Аудитория клуба — молодые, классные, современные, динамичные. Мы хотим привлечь и опытных спортсменов и тех, кто только собирается стать частью этой культуры. Говорить с ними на одном языке — наш приоритет» — рассказывает Алекс Малыбаев, бренд директор Raketa.

«Это продуманное, функциональное пространство, построенное на нескольких приемах. Важную роль в нем играет освещение и цвет, которые по-разному воздействуют в зависимости от назначения помещения. Тренажерный зал - место силы, где происходит максимальная концентрация активности. Он сведен в темную тональность, где функциональные зоны акцентированы цветным светом. В помещениях раздевалок, напротив, используется монохромное освещение, но местами в более активной форме. Цветные пятна здесь обозначены уже не просто акцентами, а крупной массой призванной выделить важные зоны», — рассказала Мария Яско, главный архитектор проекта.

Состав творческой группы

Raketa (клиент)

Тихон Косых — CEO

Алекс Малыбаев — бренд директор

Мария Яско — главный архитектор проекта

Кирилл Королев — консультант по архитектуре и дизайну

Владимир Курдин — CBDO

Татьяна Морозова — операционный директор

Алекс Сурос — фитнес директор

SMARTHEART (креатив)

Креативный директор - Юрий Михальченко

Бренд директор - Станислав Окрух

Аккаунт директор - Ольга Холодова

Дизайнер - Анна Мартин

Дизайнер - Александр Демченков

Шрифтовик - Юлия Крысанова

Исследования - Олег Бунов

Бренд стратег, копирайтер - Данила Юсьма