Иллюстрации предоставлены пресс-службой
В России открывается сеть фитнес-клубов Raketa. Агентство SMARTHEART разработало позиционирование и платформу бренда, цветовое решение, айдетнику и ключевые слоганы.
Первый фитнес-клуб сети Raketa открылся в торговом комплексе MARi в районе Марьино. Спортивный комплекс занимает 2700 кв. и вмещает до 500 посетителей одновременно. Второй клуб сети открылся в ТРЦ Columbus у станции метро Пражская. Владельцы планируют открыть еще несколько клубов до конца года и значительно расширить сеть за следующие шесть лет. Фитнес-клубы будут открываться в регионах по франшизе.
Агентство SMARTHEART провело исследование существующего предложения фитнес-клубов Москвы, а также разработало айдентику для бренда, релевантного молодой, динамичной и продвинутой аудитории Raketa. Интерьером фитнес-клубов занималось архитектурное бюро Statom. Две команды работали синхронно, чтобы фирменный стиль бренда Raketa перекликался с оформлением фитнес-клубов и образ получился целостным.
«Raketa — это революция в мире фитнеса», — гласит слоган на сайте сети Raketa. В интерьере и логотипе бренда используются яркие сочетания красного, белого и желтого цветов. Дизайнеры стремились создать максимально динамичный и простой, не перегруженный деталями, фирменный стиль.
«Аудитория клуба — молодые, классные, современные, динамичные. Мы хотим привлечь и опытных спортсменов и тех, кто только собирается стать частью этой культуры. Говорить с ними на одном языке — наш приоритет» — рассказывает Алекс Малыбаев, бренд директор Raketa.
«Это продуманное, функциональное пространство, построенное на нескольких приемах. Важную роль в нем играет освещение и цвет, которые по-разному воздействуют в зависимости от назначения помещения. Тренажерный зал - место силы, где происходит максимальная концентрация активности. Он сведен в темную тональность, где функциональные зоны акцентированы цветным светом. В помещениях раздевалок, напротив, используется монохромное освещение, но местами в более активной форме. Цветные пятна здесь обозначены уже не просто акцентами, а крупной массой призванной выделить важные зоны», — рассказала Мария Яско, главный архитектор проекта.
Состав творческой группы
Raketa (клиент)
Тихон Косых — CEO
Алекс Малыбаев — бренд директор
Мария Яско — главный архитектор проекта
Кирилл Королев — консультант по архитектуре и дизайну
Владимир Курдин — CBDO
Татьяна Морозова — операционный директор
Алекс Сурос — фитнес директор
SMARTHEART (креатив)
Креативный директор - Юрий Михальченко
Бренд директор - Станислав Окрух
Аккаунт директор - Ольга Холодова
Дизайнер - Анна Мартин
Дизайнер - Александр Демченков
Шрифтовик - Юлия Крысанова
Исследования - Олег Бунов
Бренд стратег, копирайтер - Данила Юсьма