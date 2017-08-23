Анимированные персонажи объясняют детям научные факты

Бренд молочной продукции «Чудо Детки» и команда агентства Progression запустили мобильное приложение в формате дополненной реальности. На упаковке продукции бренда, отмеченной оранжевой лентой, а также на некоторых учебниках начальной школы, есть специальный код. Ребенок наводит камеру, код срабатывает и «Здрайверы» начинают рассказывать увлекательные истории из мира науки.

Агентство Progression запустило кампанию к началу учебного года. Образовательное приложение бесплатно доступно для IOS и Android. Всего разработчики представили 33 анимации для упаковки и 9 – для сканирования учебников. После сканирования четырех разных продуктов из линейки «Чудо Детки» пользователь открывает секретный уровень с масками.

«Перед нами стояла задача: разработать нестандартную механику национального промо, которая будет направлена на увеличение продаж, - говорит генеральный директор агентства Progression Оксана Глаголева. - Первым делом мы отказались от типовой идеи - призового фонда - и сделали ставку на контент и игровой формат. Благодаря мобильному приложению, каждый, кто купит продукцию «Чудо Детки», получит подарок. У нас получилась элегантная и простая механика, доступная всем жителям России и стран СНГ».

Аудитория бренда – дети начальных классов, который активно пользуются приложениями на смартфонах и планшетах, замечают в агентстве. Поэтому мобильное приложение «Здрайверы» должно понравиться малышам. Анимированные персонажи в игровой форме рассказывают, куда впадают реки, как получается лед и как правильно писать слова.

Проект продлится до 31 октября 2017 года. Кампанию поддержат на ТВ, в ритейл-сетях и в интернете, в том числе и на каналах популярных школьников-блогеров.

«При разработке кампании мы учитывали особенности детской психологии и реальности современных технологий, - говорит стратег проекта Ярослав Прокофьев, агентство Progression. - Мир детей - дошкольников и школьников младших классов - наполнен играми. Они мыслят картинками и образами. Поэтому для них лучший способ подачи информации - игра+визуализация».

«Современные технологии позволяют делать увлекательные анимации в дополненной реальности. Благодаря ним мир, который видит ребенок через камеру смартфона, обретает новые краски и становится сказочным, - рассказал Денис Дубовцев, руководитель творческой группы агентства Progression. - Секретный уровень приложения позволит детям получить набор забавных масок для работы с фотографиями. Мы уверены, что детям понравятся веселые уроки “Чудо Деток” и они будут с нетерпением ждать их продолжения».

Геймификация, технологии VR и AR активно внедряются в образовательные процессы. Авторы проекта верят, что в скором будущем технологии прочно войдут в школьную программу.

«Бренду необходимо разговаривать с детьми на их языке, - говорит Татьяна Скопина, менеджер по маркетингу компании «Вимм-Билль-Данн». - Идея игрового учебного приложения с использованием AR, предложенная агентством Progression, позволила нам стать актуальными для детей и родителей, предлагать им не только полезное и вкусное питание, но и уникальный контент, который одобряется мамами и нравится детям. Теперь Чудо детки не только полезный источник новых сил для школьников, но и новых знаний».

Состав творческой группы

Progression

Дубовцев Денис - руководитель творческой группы

Иванов Артем – младший креатор

Прокофьев Ярослав – старший стратег