Beat Film Festival и Stereotactic представляют программу о будущем маркетинга

Brandbeat — программа кинопоказов, дискуссионных панелей и паблик-токов, подготовленная совместно командой фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival и студией Stereotactic. Она посвящена тому, как выглядит передовая рекламной индустрии сегодня: как и зачем бренды интегрируются в культурное поле и что такое брендированный контент.

В программу кинопоказов Brandbeat вошли 4 фильма:

DRIB ( Норвегия) — инсайдерский взгляд на рекламную индустрию Лос-Анджелеса в жанре мокьюментари: безумная история скандальной маркетинговой кампании энергетика, в которой все пошло не так.

Норвегия) — инсайдерский взгляд на рекламную индустрию Лос-Анджелеса в жанре мокьюментари: безумная история скандальной маркетинговой кампании энергетика, в которой все пошло не так. «Социальные животные» ( США) — исследование камероцентричнои? молодежнои? культуры, власть и популярность в которои? строятся вокруг аккаунтов в Инстаграме.

США) — исследование камероцентричнои? молодежнои? культуры, власть и популярность в которои? строятся вокруг аккаунтов в Инстаграме. «100 лет дизайна» ( Россия) — киноверсия одноименного онлайн-проекта: история визуальной культуры с 1918 по 2018 год, от Баухауса до пост-интернета, рассказанная ведущими дизайнерами и дизайн-студиями России.

Россия) — киноверсия одноименного онлайн-проекта: история визуальной культуры с 1918 по 2018 год, от Баухауса до пост-интернета, рассказанная ведущими дизайнерами и дизайн-студиями России. «Без кубков и медалей» ( Россия) — альманах о любительском футболе в России и его объединяющей силе, снятый сразу пятью режиссерами.

Откроется программа 2 июня на «Стрелке» панельной дискуссией «Брендированный контент. Что это?». Представители креативных агентств, режиссеры и продюсеры поговорят о том, что такое брендированный контент, чем он отличается от традиционных форм рекламы и почему к нему все чаще и чаще обращаются. Одним из важных вопросов на встрече будет специфика производства брендированного контента, составления брифов и выбор режиссеров. Участники также обсудят, что в данном контексте происходит с ценообразованием и таким понятием как client service, и как измеряется эффективность такой рекламы.

Участники:

Артем Васильев| Metrafilms, Лариса Плотникова| Resonate Strategies, Максим Пономарев| Friends Moscow, Михаил Моисеев| Slava, модератор дискуссии — Паша Карыхалин| Stereotactic.

Начало в 20:00. Вход свободный по регистрации.

2 июня в Каро Октябрь перед премьерой документального фильма «Социальные животные», посвященного поколению Instagram и тому, как соцсеть изменила весь мир, телеграм-канал «Психо Daily» организует дискуссию с тремя популярными российскими блогерами — людьми, которые благодаря Instagram смогли построить карьеру. Микро- и макроблогеры с миллионными аудиториями расскажут о том, чего им стоил успех в интернете, как привыкнуть к статусу лидера общественного мнения, и как справляться с кибер-буллингом.

Участники:

Александра Буримова, блогер, фотограф/ Артем Хохоликов, блогер, путешественник, комик/ Вячеслав Глушков, блогер, креативный директор/ Модератор дискуссии — Паня Кириллина, Психо Daily, «Серебряный Дождь».

Начало в 18:00. Билеты на показ с паблик током по ссылке.

Перед показом фильма «100 лет дизайна» 8-го июня Цифровом деловом пространстве состоится дискуссия «Что скрывает для будущего история дизайна», в которой участники поговорят о том, нужно ли и зачем знать историю дизайна, и как это знание применить в работе.

Участники:

Иван Васин — арт-директор и партнер в дизайн-бюро «Щука», преподаватель Британской Высшей школы дизайна, Московского Государственного Университета Печати, МГХПУ С. Г. Строганова .

Дмитрий Карпов — эксперт по креативной педагогике, преподаватель BA (Hons) GD&I University of Hertfordshire, England, приглашенный преподаватель Fojo: Media institute, Sweden и FH JOANNEUM, Austria. Преподаватель, куратор и автор учебных программ БВШД, Член Британской ассоциации дизайнеров и арт-директоров D&AD. Партнер учебных программ онлайн-школы дизайна Bang Bang Education.

Юрий Гордон — художник, известный в профессиональных кругах как дизайнер, типограф, автор «Книги про буквы от Аа до Яя», литературных карт, блогер, совладелец студии Letterhead.

Олег Пащенко — дизайнер, иллюстратор, художник, поэт, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ, в прошлом арт-директор Студии Лебедева.

Начало в 19:00. Билеты на показ и дискуссию по ссылке.