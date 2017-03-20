Производитель бытовой техники запустил необычную рекламную акцию в подземке



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Производитель бытовой техники Bosch запустил рекламную кампанию в поддержку новых стиральных машин с технологией I-DOS. В качестве платформы для проведения акции Bosch неожиданно для всех выбрала станцию метро Piccadilly Circus в Лондоне. Привычная для всех подземка с подачи производителя бытовой техники превратилась в прачечную.

Создать антураж авторам проекта удалось за счет 3D-инсталляций, а также главных героев - клоуна, балерины, космонавта, спортсменки и жокея. Любого из этих персонажей, начиная с сегодняшнего дня и до 27 марта, лондонцы могут встретить в метро. Помимо ярких костюмов из толпы их выделяют огромные бельевые корзины, с которыми они едут до Piccadilly Circus, где закладывают грязное белье в специально установленные стиральные машины.

В рамках кампании все желающие могут принять участие в розыгрыше призов от Bosch, опубликовав в социальных сетях фото или видео с хэштегом #JustRight. Организаторы обещают вручить победителям те самые стиральные машины с умной технологией I-DOS - сенсорной системой дозирования жидкого моющего средства и смягчителя для белья.