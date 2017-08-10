Образ будущего станет центральной темой президентской кампании Владимира Путина в 2018 году

На закрытом заседании попечительского совета Экспертного института социальных исследований, под председательством Бориса Грызлова, было принято решение составить доклад об образе будущего России, который может быть положен в основу выборной кампании Владимира Путина, сообщает «Коммерсант».

Документ составят по итогам региональных сессий «Стратегия-2030» — проходящих в российских городах, и работы губернаторов по продвижению образа будущего. После этого будет оформлен итоговый доклад, куда войдут все предложения экспертов из регионов, которых институт привлек к сессиям. Грызлов отметил, что необходимо исследовать восприятие современной политики, отношение к России и миру именно «новым поколением». Часть аналитических материалов будет направлена в администрацию президента накануне президентской кампании.

Напомним, что образ будущего должен стать центральной темой президентской кампании Владимира Путина в 2018 году. «Предстоит избирательная кампания. Мы, конечно, надеемся, что наши наработки будут полезны и востребованы обществом в этот период»,— сообщил глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Эксперты особой политической борьбы за образ будущего пока не отмечают. «Это придумка политического блока Кремля, но элиты не демонстрируют, что способны удачно эксплуатировать эту тему на выборах. Пока присутствует некоторый скептицизм, получится ли выстроить избирательную кампанию президента, основываясь на образе будущего так, чтобы это было понятно избирателям»,— сообщает Михаил Виноградов.