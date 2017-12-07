Книжная цепочка продолжается!





Какие книги читают люди, о которых мы пишем? На этот вопрос каждую пятницу отвечает наша рубрика Bookchain. В шестой выпуск попали 14 книжек от 7 участников проекта. Все спойлеры сегодня эмоциональны настолько, что каждую книжку хочется непременно почитать!

Как взломать креатив и научиться генерировать идеи, как сказать «нет» в переговорах, кто такой настоящий лидер и что такое на самом деле экономика? Об этом сегодня расскажет семерка книг для ума. А книги для души позволят узнать поближе участников рынка. Приятного чтения!

Александр Савчук, директор по маркетингу и стратегическому планированию

Коммуникационное агентство INO Group

«Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие», Майкл Микалко. Сначала хотел рассказать о книге из нашего спецпроекта «Библиотека INO Group» – в его рамках собираем и оформляем издания, на которых лично готовы поставить знак качества. Но о ней и так много говорим. Поэтому, чтобы не повторяться, расскажу о «Взломе креатива» от эксперта по креативности Майкла Микалко. лично книга заставила «перезагрузиться» и на многие ситуации взглянуть под другим углом.

Автор рассказывает о том, как гении – Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и другие того же уровня – решали задачи. «Творческие гении всегда ищут альтернативные точки зрения на предмет», – пишет Микалко, и, обобщая опыт великих, описывает простые и увлекательные техники, применить которые легко на практике. Речь при этом идет не только о великих решениях для великих задач. Даже решение повседневных вопросов становится более продуктивным, если использовать описанные автором подходы. Она заставляет увидеть под новым углом самые обычные, скучные, банальные и повседневные события. И сделать из этих, казалось бы, ничем не примечательных элементов что-то новое и уникальное. А не об этом ли мечтает почти каждый маркетолог? Помимо новых решений в работе, книга просто-напросто помогает раскрасить мир новыми красками. Рекомендую!

«Таинственная история Билли Миллигана», Дэниел Киз. Сначала книга может показаться немного нудной и затянутой из-за документальности, но стоит пройти этот этап. и она читается на одном дыхании. История Билли Миллигана захватывает уникальностью ситуации и неповторимостью главного героя: это человек с расстройством множественной личности. В сознании героя жили 24 разных, по-своему уникальных человека. История не может не задеть за живое: в определенный момент понимаешь, что уже не просто читаешь про человека, в голове которого уживаются другие личности, но начинаешь жить рядом с ним, переживать за него, начинаешь мыслить вместе с ним.

История основана на реальных событиях, поэтому на протяжении чтения преследует мысль – какие же неограниченные возможности хранит человеческое сознание (разум). Понимая всю трагичность ситуации, в которую попал главный герой, я не мог избавится от мысли, насколько гениальна природа, создавшая подобный феномен, и какие горизонты открываются человеку, контролирующему его. Рекомендую книгу к неторопливому и обдуманному чтению.

Александр Зазвонов, руководитель проектов Depot WPF

«Сначала скажите «нет», Джим Кэмп. Скорее всего, почти все эту книгу читали или слышали о ней точно все, но если вдруг кому-то не довелось – советую. Это набор действенных приемов для переговоров, которые легко начать использовать сразу. В целом, главный совет книги исчерпывается названием, если кто-то испытывает проблемы с этим – будет очень полезно, если нет – нет.

«Бесы», Федор Достоевский. Для работы в коммуникационном бизнесе умение переключаться между различными дискурсами, менять тональность, речь и словарь в зависимости от ситуации – одно из основных. И в этом смысле для тренировки восприятия, понимания, умения настроиться на другого человека художественная литература – лучший учитель.

Выросшие из газетной заметки до самого точного романа XIX века, «Бесы» Достоевского объясняют про нас и про процессы, раз за разом происходящие в стране, очень многое. Первый раз я прочел «Бесов» лет в шестнадцать, в возрасте, когда всё, точно попавшее в тебя, остается навсегда, потом часто сложно (как, например, сейчас) объяснить причину. Тогда же в Петербурге, в Малом драматическом театре, я посмотрел постановку Льва Додина, и эта комбинация – книга плюс спектакль – подействовала стократно. Весь следующий год я производил, думаю, забавное впечатление, поскольку разговаривал преимущественно цитатами из «Бесов». К слову, через десять лет по случаю пересмотрел этот спектакль: актеры растолстели, Верховенский умудрился забыть и пропустить центральный монолог… Да, литература меньше подвержена времени, чем театр. Тем и ценна.

Екатерина Селявина, президент коммуникационной группы MOVIE

«Откуда берутся хорошие идеи. Рождение и судьба инноваций», Стивен Джонсон. Важная книга как для менеджмента рекламных агентств (от нас всегда ждут нестандартный идей и креативного подхода), так и для всех тех, кто хочет «прокачать» свою креативность. В ней описана природа креативности и закономерности создания новых идей, которые автор выявил, изучая великие открытия из самых разных отраслей науки.

Кроме того, свойства головного мозга придумывать такие идеи и делать открытия запускают определенные «питательные» среды, такие как кафе, мегаполисы, интернет. Он описывает их схожие черты, которые можно привнести и в собственное офисное пространство, чтобы способствовать генерации творческих идей. «Удача благосклонна соединенным умам», – отмечает Джонсон.

Он выделяет семь моделей, которые стимулируют инновационное мышление, среди которых комбинирование, взаимодействие и неизбежность ошибок. Прикладные работающие механизмы, чтобы не сидеть и не ждать «озарения».

«Подсознание может все», Джон Кехо. Must read для каждого человека, кто хочет научиться управлять своей жизнью и менять её лучшему. Книга рассказывает о том, как этого достичь, благодаря активизации работы собственного мозга, который обладает безграничными ресурсами.

Мы сами творцы своей жизни, и какой она будет – зависит только от нас. Мы создаем ее своими мыслями и внутренним установкам. Если мыслить негативно, видеть жизнь без полутонов или через призму навязанных установок – жизнь будет протекать в том же ключе. Кехо учит развивать силу мозга и, используя его, получать безграничные возможности жизни: через мечты, даже о самом нереальном, «видение» своего успеха и счастливой полноценной жизни.

Кроме теории, в книге много практических упражнений, которые построены на аффирмациях, визуализации, замене негативных установок, на собственные правила, по которым вы хотите идти по жизни. Главное, она проста и доступна в понимании каждому, в отличие от не менее мною любимой книги Вадима Зеланда «Транссерфинг реальности».

Вы не читаете эту книгу, а проживаете ее. Учитесь формулировать мечты (задавать себе цели), работать над собой, менять сознание и брать от жизни все! Запомните, нет ничего не возможного!

Илья Лопухов, CEO FURY

«От хорошего к великому», Джим Коллинс. Книга, которая максимально повлияла на мое менеджерское представление. Коллинс четко обозначает, что перед тем, как начать заниматься чем-то, нужно выбрать, с кем ты будешь реализовывать свою идею. Кто будет «холдером» проекта, кто будет амбассадором этого продукта?

Советую книгу не только менеджерам, управленцам и стратегам, но и HR специалистам, которые занимаются корпоративной культурой и подбором персонала.

Интересно описан путь к руководителю «5 уровня» – менее пафосному, по-настоящему увлеченному своей работой, в каком- то смысле даже незаметному. Для меня этот тип руководителя был открытием, ведь я всегда считал, что руководитель – это харизматичный герой, ведущий за собой легионы, а на самом деле истинный лидер – человек в «себе», не кичащийся и не бьющий себя в грудь.

Книга заставляет задуматься о поистине великом проекте, идее, компании, продукте и мотивирует не быть посредственностью, не делать чего-либо невзрачного.

«99 франков», Фредерик Бегбедер. Пожалуй, у каждого человека есть ряд книг, которые он перечитывает. Свою подборку я стараюсь перечитывать регулярно, выделяя отдельные цитаты и тезисы произведения. Еще до начала моей работы в рекламе, сильное впечатление на меня произвела книга Фредерика Бегбедера «99 франков». Кстати, даже в названии есть интересный маркетинговый ход, ведь название отражает точную стоимость, по которой продавалась эта книга.

Прочитав Бегбедера, меня поначалу захватила свобода главного героя, но углубляясь в текст, я понял, что за ней стоит множество личных ограничений, переживаний, эмоций. Бегбедер во всей серии своих книг довольно точно отражает реалии жизни рекламщиков, и только сейчас, проработав на множестве проектов, я осознал эту абсолютно невыдуманную реальность, описанную в произведениях автора.

Думаю, в юном и студенческом возрасте книга романтизирует рекламный рынок и работу в нем, подталкивая молодых людей ринуться с головой в этот профессиональный «омут». Получив определенный опыт работы и прочтя в очередной раз произведение, понимаешь, что лучший сценарий – это тот, который когда-либо уже происходил. То есть в повествовании начинаешь узнавать свою работу. Книга обращает внимание на жизненный дисбаланс в обычных повседневных вещах, подчеркивает, что у всего есть своя цена и тем более – у рекламного проекта.

Ольга Егорова, директор по работе с клиентами MAINTARGETGROUP

Я всегда мечтала стать психологом, а стала рекламщиком, о чем совершенно не жалею. Но тяга к изучению людей и анализу их поведения во мне осталась. Более того – в моей работе без этого никуда.

И вот недавно я наткнулась на книги известного психиатра Марка Гоулстона, который очень доступным языком объясняет крайне важные вещи. Его последняя книга в первую очередь привлекла своим провокационным названием – «Как разговаривать с мудаками. Что делать с неадекватными и невыносимыми людьми в вашей жизни». Несмотря на такое яркое название, автор сразу поясняет, что речь в книге идет о бытовых психах, коими мы все и являемся.

Книга очень грамотно структурирована. Сначала автор объясняет, почему мы становимся несносными людьми в различных ситуациях. Потом поясняет, какие типы неадекватных людей есть, и рассказывает про конкретные психологические приемы, позволяющие найти диалог с такими людьми. Автор дает прекрасные методики, которые позволяют лучше понять себя и собеседника, с которым не получается наладить диалог. По сути, эта книга как энциклопедия, к которой можно постоянно возвращаться, если что-то идет не так.

Для меня книга оказалась очень полезной: читая её, я осознала, как часто сама неправильно реагирую на некоторые ситуации в общении с людьми. А также поняла, что у любого психа есть четкая причина его поведения, мне от этого стало гораздо легче. Теперь никакие переговоры меня не пугают.

Вторая книга – это тоже, по сути, такое пособие по психологии людей, но уже в виде романа. «Маленькая жизнь», Ханья Янагихара. Эта книга не оставит никого равнодушным, очень глубокая и очень тяжелая, поднимающая серьезные темы.

История про четверых друзей, которые заводят дружбу еще в колледже и продолжают дружить всю свою жизнь. В ходе романа мы видим, как начинается их жизненный путь, как развивается их карьера, и как тяжело им дается личная жизнь, потому что прошлое, та среда, в которой они выросли, наносят очень глубокий отпечаток на дальнейшую жизнь.

Книга меня потрясла и вызвала бурю эмоций. Читать ее было для меня испытанием: оторваться не можешь, но и продолжать тяжело. Одна глава, вызывающая радость и счастье, сменялась главой, которую не хотелось вообще читать – настолько было тяжело даже представить себе, что существует такая жестокость в мире. Отношение к главному герою тоже в течение прочтения книги менялось – от восхищения до раздражения. При этом автор ведет повествование легко, без надрыва, абсолютно буднично, не придавая своему рассказу лишних эмоций. Безусловно, все это делает книгу очень сильным и эмоциональным произведением, которое не отпускает еще долгое время после прочтения.

Сергей Богословский, директор по развитию бизнеса агентства OMI

Более 2-х лет я созерцал в своем книжном шкафу обложку достаточно объемной книги Odyssey: Pepsi to Apple Джона Скали, интуитивно понимая, что это интересная и полезная вещь, но недопонимая, насколько!

Прочитал с громадным удовольствием. Это захватывающая история известного американского топ-менеджера Джона Скали о своей карьере в качестве вице-президента по маркетингу в крупнейших корпорациях. Данная книга – это большое и драматическое маркетинговое приключение самого молодого в истории вице-президента Pepsi Co, в последствие ставшего вице-президентом на тот момент времени еще достаточно слабой и высоко-рисковой Apple Computers. В книге – про многое: «войны» с Coca-Cola за американский рынок, знакомство со Стивом Джобсом, и их непростые человеческие отношения, про психологию, падения и взлеты, неудачи и гениальные маркетинговые шаги, про трансформацию Apple из турбулентой компании в самую быстро растущую корпорацию США из списка Fortune 500, и так далее. Рекомендую всем кто из маркетинга и не только!

«Русский Крест», Николай Мельников. Низкий поклон Николаю Мельникову – автору поэмы «Русский Крест» – человеку, который смотрел в корень русской беды и не боялся о ней говорить. «Русский Крест» – поэма о настоящем России, об истории жизни русской деревни, погибающей в безверии и каждый раз возрождающейся. Это очень сильное и масштабное произведение, которое красивым и певучим языком написал крайне одаренный и глубокий человек.

К сожалению, судьба героя поэмы и автора очень схожи. Поэма произвела на меня неизгладимое впечатление, и именно такие произведения должны быть сейчас в учебной программе школы!

Константин Шумов, CEO компании «Вибум»

«Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных связях между событиями и явлениями», Стивен Д. Левитт, Стивен Дж. Дабнер. «Всегда есть что-то, чего мы не знаем». Невероятно увлекательная и провокационная книга. Я просто не мог оторваться. Неудивительно, что она стала мировым бестселлером.

Экономист Стивен Левитт и журналист Стивен Дабнер раскрывают тайные связи экономики и человеческой психологии. Все в нашей жизни они рассматривают через призму экономики. Каждая глава наполнена захватывающими примерами и имеет нестандартный, провокационный взгляд. Комбинация сложного словарного запаса и нестандартных идей с увлекательным стилем обучения – вот что делает «Фрикономику» идеальным выбором при поиске книги по экономике.

Каждая глава начинается с простого вопроса, например, «Почему торговцы наркотиками продолжают жить со своими родителями?». Ответ сначала кажется смешным, но после завершения главы оказывается почти очевидным. Аргументы Левитта и Дабнера очень логичны и четко объяснены.

Авторы утверждают, что мораль представляет собой то, как люди хотели бы, чтобы мир работал, а экономика представляет, как это работает. В этой книге дается четкое объяснение этого утверждения: когда люди действуют на основе нравственности, они действуют на основе того, что они считают правильным, но в экономике люди действуют на основе определенных стимулов и, сознательно или неосознанно, присваивают ценности различным вещам.



Если в этой книге и есть недостаток, то это то, что авторы иногда ненадолго отходят от фокуса главы. Иногда это создает разрыв в логике изложения. Если вы решили последовать моему совету и прочитать «Фрикономику», будьте готовы иметь дело с книгой, которая не имеет четкого сюжета, а также начала и конца. Вам придется думать за пределами того, во что вы верите. Читать «Фрикономику» нужно с открытым сознанием к идеям, а также к пониманию, что экономика может заниматься аспектами жизни, которые могут даже не включать деньги.



«Хороший год», Питер Мейл. «Хороший год» – роман, написанный английским писателем Питером Мейлом, автором «Года в Провансе» и «Чеканка Сезанна». Книга читается как сценарий. Красочные пейзажи, яркие персонажи и причудливая сюжетная линия идеально подходят для чтения в отпуске. Увлекательная история про Макса Скиннера, лондонского биржевого маклера, который сначала теряет свою работу, а потом узнает, что он унаследовал виноградник от своего покойного дяди и переезжает во Францию. Эти события полностью меняют его жизнь. Автор предлагает окунуться в атмосферу солнечного Прованса, узнать особенности ведения винного бизнеса, параллельно описывая приключения главного героя, которые заставляют его по-новому взглянуть на ценности жизни. Еда и вино, конечно же, описаны с сочными подробностями. Это идеальная книга для чтения в летний день, лежа в шезлонге с бокалом вина. Кстати, очень рекомендую посмотреть фильм Ридли Скотта, снятый по этой книге. Красивое кино с приятным послевкусием.