На волне пиара «Бургер Кинга» жертва по-прежнему одна - «Макдоналдс»

Из деликатных рекламных плакатов с троллингом конкурентов «Бургер Кинг» уже давно вырос. Теперь бренд более конкретен и понятен в своих месседжах.

Российское представительство «Бургер Кинг», начиная с сегодняшнего дня, обязуется дать скидку всем, кто в поисковике «Яндекса» обматерит или просто сочно обругает «Макдоналдс».

Если в поисковике «Яндекса» ввести ругательство в адрес конкурента «Бургер Кинг», то в поисковой выдаче появляется промокод на скидку 50% на покупки через мобильное приложении бургерной сети.

В контекст всей этой истории особенно органично вписывается «Корпоративная этика», размещенная на официальном сайте «Бургер Кинга». В ней бренд обещает придерживаться этичности в конкуренции.