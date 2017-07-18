Владельцем акций журналиста стал ВЭБ



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Журналист и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев продал свою долю в медиахолдинге "Эксперт" ВЭБу, сообщает RNS.

"Мои акции проданы ВЭБу. В перспективе, возможно, будет подготовлено опционное соглашение, — передал RNS Фадеев через помощника. — Я не являюсь генеральным директором и даже главным редактором "Эксперта"".

Необходимость уйти из "Эксперта" Фадеев объяснил конфликтом интересов после его назначения секретарем в Общественную палату. "Конфликт интересов связан с тем, что повестка дня Общественной палаты часто пересекается с повесткой дня издательского дома "Эксперт"", - сообщил он. До этого Фадеев покинул должность гендиректора холдинга и главного редактора журнала, оставаясь только его обозревателем.

Ранее ВЭБ владел 31,2% акций медиахолдинга, у Фадеева было 12,9 % акций, такая же часть у журналистов Татьяны Гуровой и Александра Привалова. При этом Гурова передала свою долю ВЭБу в доверительное управление. Кроме ВЭБ, акционером холдинга продолжают оставаться структуры Олега Дерипаски.

Напомним, что Фадеев был избран секретарем Общественной палаты 19 июля. Он был единственным кандидатом на этот пост и после избрания пообещал усилить работу Общественных палат регионов.