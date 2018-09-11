Реклама в Stories, инструменты Brand safety и тестирование заголовков: обзор новых возможностей Facebook

Контроль над размещением рекламы, прозрачность и новые форматы — Facebook озаботился удобством не только аудитории, но и рекламных партнеров с издателями. Sostav собрал все обновления в одном месте.

Brand safety

Соцсеть предоставила рекламодателям больше инструментов для контроля над размещением рекламы. Теперь они охватывают не только Audience Network, но и in-stream видеорекламу, и Instant Articles.

Список издателей, на чьих сайтах, страницах и приложениях может появиться реклама, можно будет изучить до старта кампании. Информация предоставляется в виде актуального списка URL, при необходимости любой адрес оттуда включается в список блокировки.

Кроме того, бренды смогут загрузить отчет и увидеть, на каких площадках демонстрировалась их реклама. Это позволит им определить, какие издатели соответствуют политике безопасного размещения, а какие — нет. Если рекламодатель решит, что определенный паблишер или тип контента ему не подходят, он внесет его в «стоп-лист».

Список блокировки позволяет запретить показывать рекламу на определенных сайтах и в приложениях в Audience Network, в местах размещения видеорекламы In-Stream на страницах Facebook, в Моментальных статьях определенных издателей.

Соцсеть также разрешила исключать категории, чтобы блокировать показ рекламы рядом с контентом определенного типа. К таким категориям относятся «Спорные социальные проблемы», «Контент для взрослых», «Катастрофы и вооруженные конфликты», «Знакомства», «Азартные игры».

Если рекламодатель исключит категорию «Знакомства» в Audience Network, то его объявления не будут показываться в приложениях и на сайтах для знакомств. Однако это не помешает рекламе появиться на новостном сайте рядом со статьей о знакомствах.

Сейчас все авторы и издатели Facebook должны соответствовать условиям монетизации. Это означает соблюдение норм сообщества, условий оплаты, размещение подлинного контента и поддержание активности.

Реклама в историях

В мае Facebook начала тестировать рекламу в историях. Новый формат был доступен ограниченному кругу рекламодателей в США, Мексике и Бразилии. В ближайшие месяцы состоится глобальный запуск — соответствующее уведомление получили маркетинговые партнеры компании. Им предложено создавать интеграции, а также приглашать клиентов к участию в бета-тестировании.

По данным соцсети, ежедневно 150 млн пользователей приложений и сервисов Facebook публикуют свои истории. Их количество постоянно растет: ожидается, что в 2019 году историй станет больше, чем публикаций в новостной ленте. Реклама в историях включает три формата: видео, изображение и слайдшоу. Бренд может выбрать одну из семи бизнес-целей (как в Instagram): узнаваемость бренда, конверсия, лидогенерация, установки приложения, охват, трафик, просмотры видео.

Свобода выбора контента

Facebook также тестирует инструмент, который поможет издателям увеличить органический охват публикаций. В пилотном проекте участвуют пять партнеров, включая BuzzFeed. С его помощью паблишеры могут «конструировать» контент и отслеживать, какой находит наибольший отклик у аудитории. Инструмент позволяет в режиме реального времени менять заголовки, описания и изображения, пишет Digiday.

Соцсеть предоставляет данные о количестве взаимодействий и кликабельности (CTR), а также дает прогнозы по эффективности публикации. Представитель BuzzFeed News рассказал, что новый инструмент позволил им подтвердить некоторые догадки, которые касались эффективности постов на Facebook. Однако о революционных изменения речи не идет, вернуться к прежним показателям партнеру не удалось. Когда эксперимент будет расширен, в соцсети не уточняют. Однако там активно работают над тем, чтобы сделать его проще и доступнее.