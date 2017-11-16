Стоимость за партнёрство в этом проекте составит от $1,5 до $3 млн



Depositphotos

Bloomberg нанял порядка 50 человек для нового проекта, который будет существовать только в Twitter и станет первой новостной социальной сетью, работающей 24 часа в сутки, сообщает Аxios.

Совместный проект начнет свою работу 18 декабря, его сновными партнёрами стали Goldman Sachs, Infiniti, TD Ameritrade, CA Technologies, AT&T и CME Group. Средний ценник за партнёрство в этом проекте составит от 1,5 до 3 млн долларов.

«В то время, когда миром правит дуэт Google и Facebook, единственным способом преуспеть стали инновации. Развиваться должны уметь не только технологические компании, существенные возможности роста есть у всех. Инновации требуют агрессии, нового мышления и новых моделей», - сообщил Джастин Смит, глава Bloomberg Media.

Bloomberg сегодня предлагает 27 различных рекламных технологических продуктов, которые разрабатываются собственными силами. Компания собирает данные о более чем 1 млн пользователей на своих цифровых платформах и управляет персонализацией на своем сайте и в приложениях.