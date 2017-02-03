Рекламная бизнес-модель не оправдала себя



Иллюстрация facebook/medium

Блог-платформа Medium решила зарабатывать на платной подписке. Ее запуск анонсировал глава сервиса Эван Уильямс на Upfront Summit. Пользователи смогут оценить новую возможность уже в первом квартале.

Подписка станет дополнительным источником доходов для Medium. Именно отсутствие стабильной выручки заставило компанию сократить 50 сотрудников, закрыть офис в Нью-Йорке и объявить о смене бизнес-модели. Пока предполагается, что подписчикам будут доступны расширенные функции Medium.

Задумка сервиса может быть полезной как издателям, так и читателям. Если интересный контент можно найти и оплатить в одном месте, это избавит пользователей от необходимости оплачивать пейволл в разных местах. Для Medium теперь важно привлечь крупных паблишеров, чтобы было что предложить аудитории, которая в прошлом году выросла на 300%.

Об отказе от рекламы Уильямс сообщил в начале января. Он признал, что система не работает, и пообещал масштабные изменения.