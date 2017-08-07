Однако цены на бургеры Тимати на периферии останутся столичными



Соцсети

Сеть бургерных Black Star Burger, совладельцем которой является рэпер Тимати, до конца года откроет три заведения за пределами Москвы, сообщают «Ведомости».

Совладелец Black Star Burger Юрий Левитас заявил, что города, в которых откроются новые заведения, пока не определены. Сейчас компания ищет помещения площадью 250–300 кв м в Петербурге, Красноярске и Екатеринбурге. Всего планируется охватить 10–15 регионов. Бургерные должны находиться в центре, в местах с высокой проходимостью. Кроме того, в начале года Тимати сообщал, что Black Star Burger появится в Грозном. Отмечается, что цены в регионах будут такие же, как и в Москве.

В прошлом году году сегмент фаст-кэжуал, в который входят премиальные бургеры, вырос в России в полтора раза. Опрошенные «Ведомостями» эксперты это подтверждают: бургеры стали новым трендом, каким несколько лет назад были суши.

Напомним, что открытие Black Star Burger на Новом Арбате в Москве стало одним из самых шумных проектов прошлого года. В рекламе этой сети закусочных снялся российский поп-король Филипп Киркоров.