Производитель энергетических напитков и киберспортивные турниры EPICENTER будут сотрудничать на протяжении 2018 года

Производитель безалкогольных энергетических напитков Black Monster стал официальным партнёром серии киберспортивных турниров EPICENTER в 2018 году. EPICENTER XL по Dota 2 с призовым фондом в 1 000 000 долларов станет уже третьим турниром серии, который пройдёт при поддержке компании Black Monster.

Спонсорский контракт Black Monster, рассчитанный на год, включает в себя не только медиаинтеграцию бренда и активный продакт плейсмент на EPICENTER, но и ряд оффлайн-активностей для посетителей турниров. Компания проведёт серию конкурсов, разыграет билеты на финальную стадию EPICENTER, а также организует автограф-сессии с участием ведущих киберспортсменов.

Компания Black Monster традиционно поддерживает зрелищные виды спорта, включая киберспорт, сноуборд, спидвей, футбол, автогонки и т. д. Производитель энергетических напитков уделяет особое вниманию компьютерному спорту: выступает спонсором ведущих киберспортивных организаций, организует турниры под своим брендом и создаёт собственный киберспортивный контент. Тем самым Black Monster получает эффективные инструменты коммуникации со своей целевой аудиторией — представителями активной продвинутой молодёжи.

Максим Маслов, генеральный директор Epic Esports Events Мы уже не первый раз и всегда с большим удовольствием сотрудничаем с компанией Black Monster в рамках серии турниров EPICENTER. Как показывает практика и отзывы людей, наше партнёрство доставляет радость зрителям, которые с готовностью участвуют в конкурсах и активностях Black Monster. Во многом благодаря подобным инициативам на турнирах EPICENTER создаётся неповторимая атмосфера праздника.

EPICENTER XL по Dota 2 в Москве пройдет с 27 апреля по 6 мая и станет первым «мейджором» в истории киберспортивных турниров, проведенных на территории России. Соревнование пройдет при поддержке компании Valve, а победа на EPICENTER XL в дисциплине Dota 2 принесёт командам квалификационные очки для получения прямого приглашения на The International 2018.