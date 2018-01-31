Вместе с обновленным логотипом сервис также представил новый алгоритм поиска попутчиков

BlaBlaCar, крупнейший в мире и России райдшеринговый сервис, представил обновленные логотип и фирменный стиль, а также рассказал о новом поисковом алгоритме поиска попутчиков.

По мысли разработчиков, теперь в транспортной доступности будут находиться не только крупные города, но и небольшие населенные пункты.

Новая айдентика BlaBlaCar была разработана совместно с британской студией дизайна Koto, которая занималась проведением ребрендинга Airbnb. Изменения оказались вынужденные — они связаны преимущественно с изменением миссии сервиса.

Начиная с 2006 года, команда BlaBlaCar стремилась сделать всё для того, чтобы обсуждений типа «Риски «райдшаринга» на всевозможных форумах в интернете становилось всё меньше, а попутчики BlaBlaCar перестали бояться своих водителей (и наоборот).

Дружелюбный логотип, отображающий своей палитрой цветов многообразие сообщества, на протяжении 10 лет внушал пользователям доброе и вечное, и это дало свои плоды: сейчас сообщество BlaBlaCar насчитывает, по меньшей мере, 60 млн человек.

Новая миссия и айдентика

Основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла в 2017 году определил новую миссию проекта: помогать людям быть ближе друг к другу и к тем местам, которые они любят.

Продвигать эту идею призван новый лого и весь фирменный стиль сервиса. Теперь они отражают те связи, которые возникают и укрепляются, благодаря совместным поездкам: связь с близким человеком, с любимым городом, или со случайным попутчиком, с которым познакомился в поездке.

Логотип сменил оригинальные яркие цвета на более теплые и спокойные. Две маленькие буквы «B» из названия BlaBlaCar теперь стоят вместе, одновременно напоминая и сидящих рядом попутчиков, и пункты отправления и прибытия, и кавычки, символизирующие диалог.

Такой месседж не случаен. BlaBlaCar провели исследование о социальном влиянии райдшеринга, с помощью которого выяснили — каждый пятый водитель хотя бы раз рассказывал попутчикам то, о чем никогда никому не рассказывал раньше.

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«Ребрендинг BlaBlaCar был отличной возможностью работать с командой одного из ведущих стартапов в Европе. Компания находится на интересной стадии развития, и мы надеемся, что обновление бренда сыграет важную роль в их успешном будущем. Взяв простую идею и подав ее в привлекательном визуальном стиле, мы полагаем, что BlaBlaCar станет еще более узнаваемым на множестве рынков, на которых они работают», — рассказывает Джеймс Гринфилд, основатель агентства Koto.

Несмотря на то, что большинство брендов, проходя через внешние изменения, стремится сохранить уже имеющуюся цветовую палитру, которая наверняка обеспечит обновленному бренду узнаваемость, BlaBlaCar принял обратное решение. Представители сервиса объясняют это желанием изменить статусность: это уже не имидж стартапа, а имидж зрелой компании.

Реакция пользователей

Пользователи сервиса скептически отнеслись к новому облику BlaBlaCar. Многие называют лого неинформативным и вполне обоснованно — отмечается, что сходство с кавычками не напоминает о социальной направленности райдшеринга, оно скорее наводит на мысль о том, что пользователь по ошибке подписался или скачал себе в смартфон приложение с книгами.

Другие, наоборот, более оптимистичны, и говоря о смысловой наполненности нового лого, отшучиваются: «Я, кажется, понял, почему ушла буква „си“, и остались только две „би“. Когда читаешь „би би“, сразу понятно, что речь про авто».

Насколько оправданы эти цветовые перемены и успешно ли реализована вся вышеописанная концепция, мы поинтересовались у экспертов. И для начала, напомним, как выглядел логотип BlaBlaCar до недавнего времени.

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Василий Омелье, партнер и креативный директор Weavers Brand Consultancy

Это кейс не ребрендинга, а по сути, создания идентификации бренда с нуля. Так что BlaBlaCar можно поздравить с обретением айдентики. Причем очень хорошего уровня — осмысленной, коммуникативной, современной, визуальной. Подкупает множество тщательно подобранных ассоциаций и аллюзий, которые вызывает сам знак и то, каким образом весь потенциал смыслов разворачивается в визуальных решениях. Я — «за» такие проекты. Отличный пример проработанной платформы бренда аккуратно и точно перенесенной в айдентику и коммуникацию.

Александр Петухов, арт-директор AVANT На мой взгляд, решение завуалировать «bb» под «кавычки-цитаты» очень удачное, особенно учитывая нейминг компании. Одновременно c этим, подобное изображение «bb» не вызовет «языковой путаницы» и отлично считается именно как «ББ». Примеры фирменного стиля показывают — подобный выбор цветовой схемы позволит бренду быть более узнаваемым, хотя в рамках логотипа, мне лично выбор цвета кажется неоправданным и вызывает легкую ассоциацию с booking.com.



Современный знак, отвечающий задачам. Сохраняет дружелюбное расположение пользователя, такое же, какое было до ребрендинга. Я бы не назвал новый логотип идеальным, но по сравнению с тем что было — «небо и земля».

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер Fabula Branding Стало очевидно лучше. Собственно, появилась более стройная и понятная система идентификации. Мы не знаем точно, как Bla Bla Car видит будущее своего бренда, стратегию бизнеса и позиционирование, но очевидно, что сервис стал серьезнее, «бизнесовее». Это транслируется в новом логотипе, который также ушел от фановости. Кавычки как общение — идея неплохая. Соприкосновение букв «b» как символ общих интересов и контакта между людьми — да. И образ букв как сидящих рядом попутчиков, на мой взгляд, также считывается. А вот символы пунктов назначения в логотипе я не увидел. Вопросы вызывает графика. Да, появился визуальный символ, удобный для адаптации. Например, для иконки мобильного приложения. Но хотелось бы увидеть большую стилистическую связь знака со шрифтом — это давало бы больше потенциала для узнаваемости и трансляции характера бренда.

Что касается изменения цветов, думаю, что оно оправдано. Но стоило ли выбирать столь сдержанную гамму, это вопрос к видению самого бренда и его позиционированию.

Максим Тихонов, руководитель направления внешних коммуникаций The Trench Способность старого логотипа передавать идею бренда была слабой. В нем не было видно заявленных связей с близким человеком, любимым городом или случайным попутчиком. Усматривалось, наверное, только удовольствие, получаемое от вождения, благодаря чему это вполне мог быть логотип каршеринговой или прокатной компании. Новый логотип справляется с задачей значительно лучше, так как с него считывается несколько близких к идее бренда смыслов: совместное действие, кавычки как знак разговора, возникновение общих интересов и тем, есть и созвучность названию бренда. Этим он мне особенно нравится. Прежний логотип в силу своей обычности с успехом терялся среди пары десятков иконок приложений на стандартном экране смартфона — достаточно вспомнить аналогичные цветовые решения у Avito и отчасти «Юлы». Новый логотип — лаконичен, емок, оригинален, в нем применили спокойное цветовое решение, выделяющее его среди прочих. В данном случае смена цветовой палитры и способ ее смешивания идут бренду явно впрок.



Сергей Трушевский, арт-директор Depot WPF Логотип мне скорее не нравится. Я не вижу четкой связи с брендом, сочетание цветов кажется странным, а кавычки скорее можно принять за химические колбы или обрезанные ноты. Но чтобы говорить категорично «нет», надо понимать, как новый логотип будет вписан в различные коммуникации.



Что касается изменений в цветовом решении, поскольку сам я никогда не пользовался услугами этого сервиса и до этой минуты даже не знал о его существовании, то большого риска в отказе от прежней цветовой гаммы не вижу. Это не тот случай, когда логотип всем известен, как золотые арки Макдоналдса, а смену цвета можно будет приравнять к революции.

Никита Горбунов, основатель и арт-директор gorbunof creative

Из нового логотипа ушла игровая форма, он лишился «открытости» и «веселья» прежнего знака. «Разговоров» стало меньше. Теперь лого вышел на первое место. Он стал более глобализированным, что оправдано, учитывая количество пользователей. Новый знак стал более адаптивным для всех возможных носителей, а главное — мобильных. Логотип безусловно запоминается, хоть и читается схожий прием колористического наложения фигур, как у Mastercard. Новая миссия сервиса по сближению людей и значимых им мест считывается из знака — ведь все элементы стали максимально близки, фактически слеплены друг c другом. Изменение колористики — обоснованный ход. Как правило, это продиктовано корректировкой самого характера бренда. Переосмысленная платформа, equity-пирамида вполне могла направить агентство на кардинальные изменения колористического решения. Новому характеру — новые цвета. При продуманном и обоснованном подходе к колористике — ее изменение должно пойти на пользу. Опять же по знаку читается «меньше веселья», меньше свободного дружеского общения. Нет ощущения «своего в доску». Ушел акцент со слова «car» — это самое спорное решение. Впрочем, возможно, именно это и хотели сказать изменением колористики и перераспределением акцентов. Главное остался яркий элемент в центре знака — он и отражает преемственность. Мне нравится прием использования элементов знака как масок для изображений. Это прозрачный понятный прием сближения людей в визуальной коммуникации.

Виталий Яцкевич, управляющий партнер PG branding Что на наш взгляд хорошо: 1. больший упор на технологичность;

2. из лого абсолютно понятно, что BlaBlaCar — представитель шеринг-экономики;

3. изменение цвета оправдано — логотип стал строже, что на пользу — транспорт предполагает ответственность. Из минусов: 1. из лого исчез даже намек на авто, теперь BlaBlaCar воспринимается скорее как новый мессенджер;

2. сразу бросилось в глаза сходство с белорусским брендом target99, но там использование ключевого графического элемента кажется уместнее.