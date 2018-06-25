Сервис «Сфера» начнет обслуживание бизнеса с третьего квартала 2018

Группа БКС запускает новый цифровой банк для бизнеса «Сфера», который будет работать на лицензии БКС-банка. «Сфера» начнет расчетно-кассовое обслуживание бизнеса с третьего квартала 2018 года и намерена получить 10% клиентов в сегменте малого бизнеса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя группы.

Сейчас проводится тестирование гипотез по продукту, финальный список сервисов, которые будет предлагать «Сфера», станет известен в третьем квартале 2018 года. Планируется, что с помощью сервиса можно будет зарегистрировать юрлицо, открыть расчётный счёт, услуги подсчёта налогов и взносов. Позднее появится конструктор договоров с опцией онлайн-подписания документов. Кроме того, сервис предложит индивидуальным предпринимателям возможность выводить деньги на личные карты в БКС-банке, в то время как многие банки блокируют такие операции по «антиотмывочному» законодательству.

Конкуренция в этом сегменте крайне высока, так как модель расчетных диджитал-банков является очень привлекательной. Чтобы занять заметную долю рынка, необходимо обладать уникальными преимуществами, которые в случае с новым проектом неочевидны, указывают эксперты.

Сейчас наиболее известными банковскими сервисами для бизнеса являются «Модульбанк» и «Точка». Конкуренцию им составляют универсальные банки, которые развивают дистанционное обслуживание для малого и среднего бизнеса, — например, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф банк».