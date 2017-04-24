Использование навигатора и карт в коммерческих целях станет платным



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«Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» станут платными для таксомоторных компаний, экспедиторских и курьерских служб, а также для перевозчиков грузов. Всем им потребуется специальная лицензия, чтобы продолжить использовать сервисы в коммерческих целях. Тестирование нового формата начнется в мае, пишет «Коммерсантъ». Сначала плату введет «Навигатор», потом - «Карты».

Коммерческие лицензии - новый способ монетизации геосервисов. «Яндекс» планирует работать по той же модели, что действует в API «Карт» для бизнеса. Она позволяет использовать картографические данные и технологии «Яндекса» в сторонних проектах: есть бесплатные лимиты, а платное использование и функционал настраиваются под клиента и его задачи.

Помимо доступа к API «Карт» и контекстной рекламы компания использует нативные форматы. Например, с прошлого года в «Навигаторе» доступны брендированные метки организаций и категорий, а в «Яндекс.Картах» - размещение брендированных объектов на панорамах.

Впрочем, клиенты заметили изменения в «Яндекс.Навигаторе» до официального анонса. Владелец одного из курьерских сервисов рассказал изданию, что система начала работать со сбоями при превышении определенного месячного лимита запросов. У них это произошло после выхода на приблизительно тысячу запросов в месяц. В «Яндексе» партнерам заявили, что использование в коммерческих целях стоит денег: около 50 тысяч рублей за пользование «Навигатором» и еще 120 тысяч за лицензию. Тогда сервис приобрел лицензию у конкурентов «Яндекса» за 15 тысяч рублей.

В марте российская аудитория «Навигатора» составляла 11,5 млн человек, всеми мобильными приложениями геосервисов «Яндекса» пользовались 21,9 млн человек. Каков процент коммерческих пользователей, компания не раскрывает.