Предложения Минкомсвязи могут вдвое увеличить расходы участников рынка, прогнозирует РСПП

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) оценили эффект от проекта постановления по реализации «закона Яровой». Проект подготовило Минкомсвязи, он уточняет порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений. По прогнозам комиссии РСПП, предложения в 2 раза увеличат общие затраты телеком-бизнеса на исполнение требований, с 5,2 до 10 трлн рублей. Эксперты направили свое заключение в Минэкономики, пишет «Коммерсантъ».

Минкомсвязи учло замечания операторов, но только частично. Проект устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи).

В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

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На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт. В заключении РСПП говорится, что уже с 2019 года каждому крупному игроку придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к заметному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1–2 процентных пункта. Это объясняется тем, что расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку.

Телеком-бизнес будет повышать цены в 2–3 раза, чтобы компенсировать финансовые затраты и обеспечить заемные средства. Только так он сможет выполнить требования «закона Яровой». Согласно заключению РСПП, предложенные объемы хранилищ неподъемны для рынка, они будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60–70%. Представитель «МегаФона» указывает, что Минкомсвязи предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети, но такой подход не учитывает объемов трафика и кратно увеличивает их.

По оценкам самого министерства, которые приводятся в сводном отчете к проекту, затраты субъектов хозяйственной деятельности на реализацию закона составят 4,5 трлн рублей. При этом годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 трлн рублей.