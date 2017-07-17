Лучшие бизнес-книги месяца: выбор издательства «Эксмо»



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Мы запускаем рубрику «Бизнес-литература». Совместно с издательством «Эксмо» мы будем выбирать главные обучающие и бизнес-книги месяца. Встречайте первый выпуск – о Jay Z, интернете и золоте.

Джошуа Купер Рамо «Седьмое чувство. Как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху»

Теория, которая рассматривала труднопрогнозируемые события и их влияние на окружающую жизнь, была разработана Нассимом Талебом еще в 2007 году. Спустя 10 лет она тема по-прежнему актуальна – люди все еще хотят знать, как неожиданные результаты выборов или странные колебания в экономике повлияют на их жизнь.

Книга Купера Рамо рассказывает, как хакеры, дипломаты и предприниматели «играют» на неожиданных событиях и используют их в свою пользу. Это и называется «седьмое чувство».

Джеймс Рикардс «Золотой запас. Почему золото, а не биткоины – валюта XXI века?»

В своей книге Джеймс Рикардс рассказывает о возвращении на сцену золотого стандарта. Оказывается, это происходит прямо сейчас, буквально у нас на глазах. Почему страны с развитой экономикой все еще приобретают золото? Какую роль сыграет этот металл в XXI веке? Может ли золото выступать в качестве страховки? Стоит ли накапливать золото и как это лучше делать? Ответы – в книге «Золотой запас».

Зак О'Мэлли Гринберг «Империя Jay Z»

Сейчас Jay Z – это музыкант мирового уровня, предприниматель, легенда, муж самой популярной певицы мира и владелец собственной бизнес-империи. А раньше он был обычным мальчишкой из неблагополучной семьи.

В книге – история успеха Jay Z, рассказанная его коллегами и друзьями. Более сотни человек рассказываю о Jay Zи пытаются понять, в чем же его секрет. Не считая того, что он просто классный.

Ицхак Адизес «Адизес для лидеров»

Это не просто книга, а фактически учебник для руководителей. На протяжении нескольких лет всемирно известный коуч Ицхак Адизес общался с президентами компаний, чтобы выяснить:

• Как из маленького предприятия вырасти в корпорацию с тысячами работников.

• Как нанимать вовлеченных сотрудников, которые будут «болеть» за дело.

• Как построить доверительную и «домашнюю» атмосферу в фирме, но не повредить делу

Немаловажно, что советы давали не только предприниматели, но и их подчиненные и клиенты.

Стив Кейс «Третья волна интернета»

В своей книге Стив Кейс дает советы всем, кто хочет встретить новую эпоху третьей волны интернета. Его опыт будет интересен и полезен как студентам, так и крупным предпринимателям, а воспоминания о становлении и развитии интернета – самому широкому кругу читателей.