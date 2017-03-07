Праздничная акция, чтобы вызвать зависть подруг

Пользователи сети обратили внимание на необычный бизнес к 8 марта. К празднику в России начали появляться сервисы, с помощью которых можно арендовать большой букет цветов на 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы сделать селфи с букетом, которое поможет вызвать зависть подруг.

Если сделать заказ до 8 марта, то дополнительно можно воспользоваться услугами мужчины-ассистента в рубашке или футболке. Его можно сфотографировать (без лица) и выдать за человека, который подарил вам цветы. В сам день праздника услуги ассистента становятся платными.

Кроме того, за доплату можно сделать фотографию с пакетом из ЦУМа или подарочными коробками Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani и Tiffany&Co.

Взять букет в аренду можно не только в России, но и в странах СНГ. Например, похожий бизнес появился в Киеве.

Пользователи сети развили тему и начали предлагать в аренду другие вещи, вызывающие зависть – например, чемодан с деньгами, мужа или обручальное кольцо.