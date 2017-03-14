Apple продемонстрировала новые возможности iMessage - анимированные стикеры



Скриншот видеоролика

Apple опубликовала на своем YouTube-канале новый рекламный ролик – «Stickers fight». Он посвящен новой функции в iOS10 – возможности использовать стикеры в iMessage. Герои ролика обклеивают друг друга и все вокруг забавными анимированными стикерами.

«Скажи это со стикерами на iPhone 7. Практическая магия», - говорят авторы в конце ролика. Рекламный ролик появился на официальном канале компании Apple вчера. Герои рекламы устроили настоящую битву на стикерах, цепляя их на все подряд.

Недавно Apple также запустила фотопроект, чтобы продемонстрировать возможности камеры в iPhone 7. Ноябрьской ночью 2016 года фотографы со всего мира делали снимки на свой смартфон, чтобы показать, как он работает ночью.