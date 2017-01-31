От Йоханнесбурга до арктических пещер



Иллюстрация: aррle.com

Apple снял одну и ту же ночь в разных точках мира, чтобы показать, как работает камера на iPhone7. Съемки проходили в Шанхае, Йоханнесбурге, около индонезийских вулканов и арктических ледяных пещер. Об этом сообщается на сайте компании.

В проекте участвовали фотографы с разных уголков земли. Они фотографировали «жизнь от заката до рассвета» в ночь 5 ноября 2016 года. Скоро снимки появятся на рекламных стендах в 25 странах.

Некоторые фотографы ради хорошего кадра снимают в экстремальных условиях. Например, Рубен Ву из Чикаго отправился на остров Ява в Индонезии, чтобы сфотографировать 130 действующих вулканов на iPhone 7, прикрепленный к дрону. А Руаридих МакГлинн отправился в Исландию и путешествовал на собачьей упряжке.

Исландия известна своими ландшафтами. Я хотел создать серию необычных снимков и расширить границы мобильной фотографии. Руаридих МакГлинн, фотограф

Другие фотографы проводили съемку ближе к дому. Например, фотограф Эльза Блида сфотографировала жизнь родного Йоханнесбурга, а Дженнифер Бин запечатлела Шанхай с крыш городских домов.