Стороны договорились об эксклюзивном сотрудничестве в сфере интернет-аудио

Первая российская биржа аудиорекламы и селлер интернет-рекламы IMHO (входит в НСК) договорились о долгосрочном эксклюзивном сотрудничестве по продаже digital audio-рекламы в сети DigitalBox Audio, сообщается в пресс-релизе. Продажи стартуют в июне 2018 года.

В рамках контракта между IMHO и DigitalBox рекламодателям будет предложено размещение в форматах «аудио-ролик» или «ролик+баннер» на более чем 50 музыкальных сайтах с лицензионным аудио-контентом 101.ru, BridgeMedia FM, Melodix, Love Radio, Радио Дача, Gazgolder и других во всех платформах (desktop + mobile). Совокупная аудитория всех площадок, входящих в сеть DigitalBox Audio, насчитывает более 55 млн уникальных пользователей, которые ежедневно слушают музыку на музыкальных ресурсах. 70% аудитории составляют слушатели в возрасте от 25 до 45 лет, а более половины всей аудитории — женщины.

Форматы «онлайн-аудио» и «аудио-плюс» размещены исключительно в лицензионном контенте и не прерывают прослушивание музыкальных композиций. Помимо этого, рекламодатель гарантированно получает размещение только одного рекламного ролика в блоке и оплачивает ролик, прослушанный не менее чем на 75%.

Николай Киселев, заместитель генерального директора IMHO: «Благодаря новому сотрудничеству наши клиенты получат значительный рост охвата в наших аудио-рекламных продуктах. Сегодня мы видим в этом формате в первую очередь решения задач прямой медийной рекламы, но уже сейчас она обладает и всеми возможностями таргетирования и персонификации сообщения, а также точностью планирования и измерений. Мы предлагаем своим клиентам в интернете видео-рекламу (на всех платформах desktop, mobile и smart), мобильную-рекламу, программатик-решения, баннерные продукты первого экрана и специальные проекты. Аудио формат органично дополняет линейку предложения, позволяя клиентам планировать комплексные мультиформатные кампании. Мы рады новому партнерству и будем продолжать активно развивать аудио-сегмент digital-рекламы в Рунете». Павел Рогожин, со-founder DigitalBox: «Развитие цифрового аудио формата в России пока еще отстает относительно западных рынков, и этим обусловлен его стремительный рост за последний год. Мы уже готовы предложить рекламодателям развитую сеть лицензионных площадок, а также программатик технологию закупки Аудио. Мы уверены, что эксклюзивное партнерство с таким лидером индустрии как IMHO позволит сделать цифровое Аудио одним и самых быстрорастущих направлений в digital».

Россиийский сегмент Digital Audio Ad (аудиореклама в интернете) достиг по итогам 2017 года 155 млн рублей, следует из оценки IAB Russia.