Бренд полностью обновил корпоративный стиль

Бренд New Balance является одним из мировых лидеров производстве спортивной одежды и обуви. В конце февраля стартовала его масштабная кампания «Бесстрашный и независимый с 1906 г.», которая появилась сначала в digital, а затем и на ТВ.

Глобальная бренд-платформа рассказывает о наследии и ценностях международной компании и представляет полностью обновленный корпоративный стиль. Впервые клиенты смогут ознакомиться с ней в ходе комплексной маркетинговой кампании, которая пройдет под лозунгом «Заяви свою независимость».

«Мы в New Balance твердо верим, что любая маркетинговая активность должна быть отражением ценностей компании, и стремимся рассказать о ДНК нашего бренда через оригинальный контент, поощряющий индивидуальность и уверенность в собственных силах. Во всем, что мы делаем, мы стремимся быть лидером с характером, создавать продукцию непревзойденного качества, устанавливая более высокие стандарты в международном сообществе", — отметил Крис Дэвис (Chris Davis), вице-президент по международному маркетингу New Balance.

Концепция и структура

Кампания «Заяви свою независимость» стартовала в конце февраля в digital, а с начала марта и на российском телевидении. Она рассказывает об уникальном характере бренда через истории амбассадоров New Balance: бейсболиста Франсиско Линдора, футболистки Роуз Лавель, игрока в лакросс Пола Рабила, легкоатлетки Бренды Мартинес, скейтбордиста Пи Джей Лэдда и главного тренера английского клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Кампания на сайте бренда, в его аккаунтах в соцсетях и на канале YouTube демонстрирует, как каждый из всемирно известных спортсменов бросает вызов условностям, раскрывает и демонстрирует свою независимость благодаря стилю, решительности и яркой индивидуальности.

«Мы хотим подчеркнуть важность понятия индивидуальности на примере по-настоящему независимых личностей, которые меняют правила игры. Наша цель — вдохновить людей во всем мире проявить лучшую версию себя», - отметил Дэвис.

Поддержку новой рекламной кампании оказывают и международные медиа-холдинги — Bleacher Report, Refinery29 Uninterrupted, Vice и другие. Они будут выпускать яркие видео в стиле документального кино, захватывающие статьи и социальные ролики о спортсменах-амбассадорах New Balance.

Задача кампании в социальных сетях — подчеркнуть независимый дух бренда и призвать аудиторию рассказать свою историю в постах с хештегом #БесстрашныйИНезависимый #FearlesslyIndependent — о независимости от всего привычного, о готовности выделиться, выйдя из толпы, и побороть любые трудности.

В рамках кампании также снят рекламный видеоролик, который будет транслироваться на российском ТВ до 29 марта.

Креативная команда

За создание платформы «Бесстрашный и независимый с 1906 г.» и весь корпоративный стиль, включая иконографику, шрифты и айдентику, отвечает международное маркетинговое агентство VML. Адаптацию рекламных материалов для России осуществляло агентство Media Instinct. За медиаразмещение на российском рынке отвечало агентство Horizon Media, OMD OM Group Russia.

Рекламный ролик, выпущенный в рамках кампании, снят на соотношение сторон 4:3, и это сознательный выбор, который подчеркивает верность бренда своему стилю и позволяет выделяться в ряду остальных рекламных материалов, снятых на широкий формат.

Саундтрек к видеоролику написан группой из Лос-Анжелеса NVDES, а звукоряд построен таким образом, чтобы музыка накладывалась на интершумы из реальной жизни наших героев, подчеркивая тем самым динамику момента.