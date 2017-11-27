Рост популярности связан с распространением NFC-чипов и запуском в России систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay



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С начала 2017 года объем бесконтактных платежей в торговых сетях вырос в несколько раз за счёт распространения NFC-чипов и запуском в России систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Продавцы бытовой техники и электроники отметили рост платежей почти в три раза, а продуктовые сети — в семь раз, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ритейлеров.

Представители сетей по продаже электроники и бытовых приборов «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили о росте объема бесконтактных платежей в три раза в денежном выражении. В «М.Видео» к сентябрю 2017 года доля таких платежей достигла 20%, уточнили в компании, при этом половина из них была проведена при помощи «умных» часов и смартфонов. В «Эльдорадо» объем бесконтактных платежей вырос в 2,5 раза и достиг доли в 17%. Около 8% из них пришлось на смартфоны.

В продуктовой рознице темпы роста выше. В X5 Retail Group, куда входят сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», число бесконтактных расчётов в 2017 году выросло в семь раз. При этом 70% платежей пришлось на банковские карты, ещё 30% — на оплату покупок при помощи систем Apple Pay и Samsung Pay.

Банки тоже отметили рост бесконтактных платежей. Например, по данным банка «Русский стандарт», к октябрю 2017 года доля бесконтактных платежей в России выросла до 13,22%. В декабре 2016 года она составляла 4,15%. При этом число расчётов при помощи смартфонов составило около 15% со средней суммой покупки в 1051 рубль.

«Альфа-банк» оценил долю оплат через смартфоны в 20% от всех бесконтактных платежей — это в пять раз больше, чем в 2016 году. В «Тинькофф банке» подсчитали, что оборот по бесконтактным расчётам растет на 25% ежемесячно.

Ритейлеры связывают рост популярности бесконтактных платежей с распространением NFC-чипов и запуском в России систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. По данным Samsung, прирост новых пользователей сервиса составляет 10% ежемесячно. «60% пользователей сервиса совершают покупки с помощью Samsung Pay каждый день. Этот показатель активности стабилен с момента запуска сервиса в России»,— сообщили в пресс-службе. Также популярности поспособствовал рост финансовой грамотности и быстрое распространение новых технологий.