Разработкой ролика занималось агентство Johannes Leonardo

О том, что без стремления к бесконечному нет ни жизни, ни развития, ни прогресса, известно уже давно. Вновь об этом задумались креаторы из Johannes Leonardo в рамках совместного сотрудничества с adidas.

Новый рекламный видеоролик размещен в конце прошлой недели на официальном канале adidas Originals на YouTube.

Сюжет видео основан на заявлении о том, что настоящее творчество постоянно развивается, а настоящие креаторы никогда не прекращают своей работы. Эта идея отражена через смену сцен на видео: участник каждого следующего кадра продолжает работу своего предшественника.

Ролик длится 100 секунд, в нем приняли участие музыканты, спортсмены и деятели искусств. За сутки видео набрало 5 млн просмотров, а сейчас эта отметка приближается к 13 млн.

Пользователи соцсетей отметили нестандартность мышления команды агентства, а также постоянно спрашивали о музыкальном сопровождении ролика — им оказалась песня Keep Pushin от Инайи Дей.