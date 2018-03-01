Стартовал финальный этап приема конкурсных работ на Десятый Международный Фестиваль маркетинга и рекламы

1 марта стартовал третий, финальный этап приема конкурсных работ на Десятый Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» – одно из наиболее ярких креативных событий, традиционно открывающее фестивальный сезон в Восточной Европе.

Время проснуться и занять активные позиции! Готовьте свои кейсы с big ideas, инновационным дизайном, прогрессивными маркетинговыми технологиями и эффективными результатами – все лучшее, что создано за год, и загружайте на adfest.by. Обращаем внимание, что впервые в этом году на Фестивале появился конкурс Creative Effectiveness, в котором могут участвовать проекты, реализованные в течение последних двух лет.

На все про все у вас ровно 30 дней – дедлайн приема работ на «Белый Квадрат» наступит 30 марта!

Напомним, что конкурсная программа Фестиваля охватывает весь спектр индустрии коммуникаций и включает 6 КОНКУРСОВ, 17 номинаций, которые будет оценивать 5 составов международного ЖЮРИ – ведущие мировые эксперты в области креатива, брендинга, маркетинга, digital, чьи рекламные проекты не раз звучали по всему миру и удостаивались самых престижных международных наград, в том числе более 200 Cannes Lions.

За годы работы «Белый Квадрат» получил признание профессионального сообщества по всей Европе. В Фестивале ежегодно приминает участие более 30 стран мира, более 1500 работ в конкурсной программе. Высокий уровень судейства, жюри, конкурсных работ и наград Фестиваля неоднократно отмечался лидирующими представителями индустрии, том числе глобального рейтинга креативности The Gunn Report.

«Белый Квадрат» включен в новый глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report, входит в Рейтинг креативности АКАР во всех сегментах: реклама, брендинг, маркетинговые сервисы, digital, а также в Рейтинг эффективности АКАР.

Ежегодно «Белый Квадрат» уделяет особое внимание продвижению работ своих призеров и победителей в индустриальных СМИ, включая более 30 публикаций в странах Европы и СНГ. Членам АКАР, АБКР, РАМУ, IAB Russia предоставляется скидка на участие 20%.

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Подробная информация предоставлена на официальном сайте adfest.by. По вопросам участия в конкурсной программе «Белого Квадрата» обращайтесь в Дирекцию Фестиваля – АКМА – по эл.почте konkurs@adfest.by.