Прием конкурсных работ завершится 7 апреля

Осталось всего 10 дней, чтобы подать конкурсные работы и заявить о себе на ринге одного из ведущих фестивалей креативности в Восточной Европе – IX Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат». Прием конкурсных работ завершится 7 апреля! Очевидно, что медлить уже нельзя!

Но у всех, кто считает себя достойным наград, еще есть немного времени, чтобы собраться и подготовить свои лучшие кейсы, видео и радио ролики, знаки, логотипы, упаковки и самые разнообразные проекты в сфере маркетинга и рекламы. Механика подачи работ проста. Нужно только зарегистрироваться на сайте adfest.by и в личном кабинете загрузить работу в нужный конкурс. Напомним, что на «Белом Квадрате» их пять: creativity, branding, marketing, digital, social advertising.

Выйти на креативный ринг и продемонстрировать силу своего рекламного таланта в этих конкурсах приглашаются все, чья профессиональная деятельность связана с маркетингом, рекламой, коммуникациями, брендингом, дизайном, digital.

Судьями креативного сражения в режиме оффлайн выступят пять составов международного жюри – креативные директора мирового уровня, в течение последних лет входившие в жюри Cannes Lions и сами не раз награждавшиеся престижными индустриальными наградами – одних только Каннских Львов на счету жюри «Белого Квадрата» в этом году более 130!

Судейство на «Белом Квадрате» регламентируется Положением о работе жюри и основывается на принципах беспристрастности, объективности и профессионализма. Основными критериями оценки конкурсных работ являются оригинальность, новизна идеи и качество ее воплощения. В конкурсах рекламных кампаний, а также маркетинговых сервисов – BTL, PR, DM-проектов – одним из ключевых показателей остается эффективность.

«Белый Квадрат» входит в рейтинги креативности АКАР, Россия (во всех сегментах), ВРК, Украина, АКМА, Беларусь, ETKAL, Эстония, рейтинг стран Центральной Азии и Азербайджана. В 2016 году «Белый Квадрат» был назван одним из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе с высоким уровнем организации, судейства и конкурсных работ по версии The Gunn Report.

Уже на старте фестивального сезона 2017 работы победителей и призеров «Белого Квадрата» получат освещение в индустриальной прессе Европы и СНГ, с общим количеством в более 30 интернет-публикаций.

Приятный бонус для участников – специальный приз индустриальной прессы Epica White Square Award с правом последующего бесплатного участия в фестивале Epica 2017 для одной из лучших работ «Белого Квадрата», а еще для 20 конкурсных работ – скидка на участие в Epica 2017 в размере 100 EUR.

Загружайте работы на adfest.by прямо сейчас и побеждайте! Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» и условиях участия на официальном сайте.

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