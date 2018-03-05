26 апреля в креативном пространстве Deworkacy состоится главная конференция для профессионалов в сфере маркетинга, рекламы и бизнеса

26 апреля в креативном пространстве Deworkacy состоится главная конференция для профессионалов в сфере маркетинга, рекламы и бизнеса Best Cases Conference. Лидеры рекламной индустрии встретятся на одной площадке, чтобы представить сильнейшие практики от первого лица и раскрыть секреты создания лучших российских и международных кейсов.

Гостей конференции ждет насыщенная программа:

Более 500 участников, 40 спикеров, 20 лучших рекламных кейсов, а также ключевые инсайты рекламного рынка, презентации громких проектов и жаркие дискуссии с создателями нашумевших кампаний.

В двух залах одновременно креаторы расскажут о современных технологиях и практиках и обсудят все, что скрыто в сотрудничестве между агентством и брендом: от построения коммуникаций до постановки и реализации KPI.

Ведущие агентства совместно с клиентом раскроют детали создания кейсов, представят основные инструменты их построения, поделятся достигнутыми результатами, обозначат критерии оценки и методы измерения эффективности кампаний со стороны рекламодателей.

Эксперты, меняющие историю отрасли, обсудят основные тренды, тенденции и стратегии, и спрогнозируют облик креативной индустрии на протяжении ближайшего года.

Проекты представят спикеры лучших российских и международных агентств, в числе которых:

Weiden+Kennedy;

РА «Восход»;

Marvelous;

Possible Group;

Friends Moscow;

DEPARTÁMENT;

WildJam;

Instinct и др.

Вместе с главными креаторами страны кейсы презентуют крупнейшие бренды:

Kaspersky Lab;

Яндекс.Алиса;

S7;

SMpolis;

М.Видео и др.

Организаторами Best Cases Conference выступают Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК).

Стратегический информационный партнер: РБК. Приобрести билеты и узнать подробнее о #BCC2018 можно по ссылке.