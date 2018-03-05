26 апреля в креативном пространстве Deworkacy состоится главная конференция для профессионалов в сфере маркетинга, рекламы и бизнеса Best Cases Conference. Лидеры рекламной индустрии встретятся на одной площадке, чтобы представить сильнейшие практики от первого лица и раскрыть секреты создания лучших российских и международных кейсов.
Гостей конференции ждет насыщенная программа:
Более 500 участников, 40 спикеров, 20 лучших рекламных кейсов, а также ключевые инсайты рекламного рынка, презентации громких проектов и жаркие дискуссии с создателями нашумевших кампаний.
В двух залах одновременно креаторы расскажут о современных технологиях и практиках и обсудят все, что скрыто в сотрудничестве между агентством и брендом: от построения коммуникаций до постановки и реализации KPI.
Ведущие агентства совместно с клиентом раскроют детали создания кейсов, представят основные инструменты их построения, поделятся достигнутыми результатами, обозначат критерии оценки и методы измерения эффективности кампаний со стороны рекламодателей.
Эксперты, меняющие историю отрасли, обсудят основные тренды, тенденции и стратегии, и спрогнозируют облик креативной индустрии на протяжении ближайшего года.
Проекты представят спикеры лучших российских и международных агентств, в числе которых:
- Weiden+Kennedy;
- РА «Восход»;
- Marvelous;
- Possible Group;
- Friends Moscow;
- DEPARTÁMENT;
- WildJam;
- Instinct и др.
Вместе с главными креаторами страны кейсы презентуют крупнейшие бренды:
- Kaspersky Lab;
- Яндекс.Алиса;
- S7;
- SMpolis;
- М.Видео и др.
Организаторами Best Cases Conference выступают Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК).
Стратегический информационный партнер: РБК. Приобрести билеты и узнать подробнее о #BCC2018 можно по ссылке.