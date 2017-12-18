Агентство BBDO Moscow одержало победу в тендере на стратегическое и креативное обслуживание компании «Яндекс.Маркет».
По результатам тендера, агентство BBDO Moscow будет участвовать в создании всех рекламных материалов для «Яндекс.Маркет», формировать маркетинговое позиционирование сервиса и развивать бренд.
Обе стороны подписали контракт сроком на один год с возможностью продления.
«Приглашение в тендер от одной из самых инновационных компаний России, безусловно, мотивирует сделать все возможное, чтобы победить. Особенно, когда понимаешь масштаб и сложность задач, связанных с серьёзной трансформацией бизнес-модели. Мы не раз доказывали своими работами умение создавать эффективные интегрированные кампании, охватывающие как digital, так и традиционные каналы коммуникации. И в этот раз нам удалось убедить клиента, что мы готовы решать коммуникационные задачи любой сложности», – рассказывает Наталья Цыганова, управляющий директор BBDO Moscow.
«У нас амбициозные планы на предстоящий год. Потенциал развития нашей онлайн-платформы в России огромен, и мы будем совершенствовать качество нашей инфраструктуры для продавцов и сервиса для покупателей. Разумеется, при таких задачах нам нужен сильный стратегический и креативный партнёр в коммуникациях. Тендер позволил нам сделать правильный выбор, и мы рады началу сотрудничества с агентством BBDO Moscow», – добавляет Влад Свириденко, руководитель отдела маркетинга «Яндекс.Маркет».