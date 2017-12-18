Контракт с «Яндекс.Маркет» заключен на один год

Агентство BBDO Moscow одержало победу в тендере на стратегическое и креативное обслуживание компании «Яндекс.Маркет».

По результатам тендера, агентство BBDO Moscow будет участвовать в создании всех рекламных материалов для «Яндекс.Маркет», формировать маркетинговое позиционирование сервиса и развивать бренд.

Обе стороны подписали контракт сроком на один год с возможностью продления.

«Приглашение в тендер от одной из самых инновационных компаний России, безусловно, мотивирует сделать все возможное, чтобы победить. Особенно, когда понимаешь масштаб и сложность задач, связанных с серьёзной трансформацией бизнес-модели. Мы не раз доказывали своими работами умение создавать эффективные интегрированные кампании, охватывающие как digital, так и традиционные каналы коммуникации. И в этот раз нам удалось убедить клиента, что мы готовы решать коммуникационные задачи любой сложности», – рассказывает Наталья Цыганова, управляющий директор BBDO Moscow.