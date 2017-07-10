Медиакорпорация может запустить единый мобильный продукт наподобие Netflix



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Британская медиакорпорация BBC задумалась о закрытии семейства своих мобильных приложений и создании единого продукта, сообщает The Telegraph.

Речь идет об отдельных приложениях для iPlayer, BBC Radio, BBC Sports, BBC Music и других сервисах компании. BBC в ближайшее время собирается проанализировать их с точки зрения их выгоды, и уже затем решит вопрос целесообразности создания единого приложения.

Соответствующее решение может быть принято в целях борьбы с растущим влиянием Amazon и Netflix. "Остается открытым вопрос: является ли правильным продолжать идти по этому пути. У Netflix есть только одно приложение, но Amazon имеет различные приложения для разных целей, поэтому существуют различные способы, в том числе сосредоточить усилия корпорации на приложении BBC+", - прокомментировал информацию один из источников издания.