В арсенале Advance Group появился новый премиальный продукт

Национальный indoor-оператор Advance Group запустил новый премиальный рекламный продукт на парковках лучших бизнес-центров Москвы. Первым его опробовал «Райффайзенбанк».

Получение качественного контакта с целевой аудиторией — одна из самых актуальных и сложных тем в маркетинге.

Advance Group было необходимо ответить на главный вопрос: «Как» и «Где» «поймать» свою аудиторию в бизнес-центрах, в которых работает огромное количество совершенно разных по возрасту, статусу и достатку людей?"

Ответом на вопрос стало первое в indoor размещение баннеров-гигантов на парковках крупных бизнес-центров. Первым испытателем нового продукта стал «Райффайзенбанк».

Максим Александров, генеральный директор Advance Group На старте рекламной кампании Райффайзенбанка стояла задача четкого попадания в необходимую целевую аудиторию, которую нужно было выделить из общего потока людей, поэтому и родилась идея «перехватывать» потенциального клиента не в фойе бизнес-центра, а на парковке, где уже априори находится аудитория с более высоким доходом.

fs disable

Для реализации кейса были выбраны бизнес-центры класса А+, парковки которых были забрендированы во въездных/выездных группах и парковочных улитках (подъемы на этажи). Для этого Advance Group смонтировал конструкции неформатных размеров с дополнительной подсветкой, где общая площадь некоторых достигала 70 м² .

Как итог Райффайзенбанк не просто донес рекламное сообщение до желаемой аудитории, но и достиг высоких показателей частоты контактов за счет грамотного выбора мест расположения конструкций, а в арсенале Advance Group в свою очередь появился новый премиальный продукт.