Сообщения в мессенджере будут информировать клиентов о пополнении счета или списании денег

Sms-сообщения о транзакциях клиентов банки-партнеры процессинговой компании «Мультикарта» заменят на сообщения в мессенджере Viber, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Почта банка», которому принадлежит 74,7% ООО «Мультикарта».

Сообщения в Viber будут информировать клиента о пополнении счета или списании денег — в сообщении он получит сумму операции и актуальный баланс карты. За рассылку сообщений Viber взимает меньшую плату, чем операторы связи: одно sms-сообщение стоит от 0,6 до 1,9 руб., а сообщение в Viber — от 0,28 до 0,47 руб.

Сервис оповещений через Viber уже работает в шести региональных банках, названия и совокупная аудитория которых не раскрывается. В будущем планируется расширить этот сервис до 40 банков — партнеров «Мультикарты» с общей эмиссией около 700 000 карт.

Однако эксперты рынка считают, что эти два способа информирования клиентов значительно отличаются друг от друга. В частности, sms-сообщение наиболее надежно доставляет информацию клиенту: Sms-сообщение прочитывает 99% получателей, а сообщение в мессенджере — от 80 до 90% их пользователей. Кроме того, sms-оповещения сейчас охватывают 96% населения России, а мессенджеры — около 41%.

В ВТБ заявили, что не планирует оповещать клиентов о транзакциях в Viber. «Почта банк» изучает возможности сервиса, но ограничивает использование Viber лишь маркетинговыми рассылками, добавляет его представитель. Клиенты Альфа-банка, установившие мобильное приложение банка, получают от него push-уведомления о балансе и транзакциях. Клиенты, не установившие приложение, получают информацию через sms. В разных мессенджерах, включая Viber, Альфа-банк рассылает только маркетинговую информацию.