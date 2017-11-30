Основным каналом для размещения объявлений кредитные организации преимущественно выбирали телевидение



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В первой половине 2017 в борьбе за потенциальных клиентов банки вложили в рекламу в общей сумме 9 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант», со ссылкой на исследование Digital Mind.

За первые шесть месяцев 2017 года топ-100 банков увеличили рекламные расходов на 43% по сравнению с первой половиной 2016 года. При этом инвестиции банков из топ-15 выросли на 39%, до 2,7 млрд руб., банков, занимающих с 16-й по 100-ю строки по капитализации, на 44%, до 6,3 млрд руб.

Больше всех потратил на рекламу за первое полугодие ТКС-банк — более 900 млн руб. В пресс-службе банка отметили, что активнее всего развивают новые продукты и сервисы в рамках финансовой платформы Tinkoff.ru. Совкомбанк вложил в продвижение своих продуктов более 700 млн руб. На третьем месте Райффайзенбанк, потративший на рекламу почти 500 млн руб., причем за год рекламный бюджет у этого банка вырос почти в пять раз.

Основным каналом для рекламного размещения банки преимущественно выбирали телевидение — на него приходится почти половина рекламных бюджетов игроков. Несмотря на то что реклама на телевидении самая дорогая, в расчете на один контакт это один из самых оптимальных способов привлечения клиентов, считают представители банков. Кроме того, для небольших банков в регионах, где в среднем уровень телесмотрения выше, а проникновение интернета отстает, роль телевидения гораздо значительнее. Наблюдается и увеличение доли инвестиций в радио и интернет-рекламу.

Наиболее активно инвестируют банки в рекламу потребительского кредитования, банковских карт и интернет-банкинга. Например, Ситибанк увеличил расходы на рекламу за год почти в 11 раз в связи с затратами на телевизионную рекламу кредита наличными. «“Короткие” продукты дают больший шанс переманить к себе чужих клиентов, легко заменив продукт конкурента на свой», - отметили в банке.

«Постоянный рост медиаинвестиций создает эффект “гонки вооружений”, когда все крупные игроки вынуждены постоянно наращивать бюджеты, просто чтобы оставаться на прежнем уровне и не потеряться на фоне более активных конкурентов»,— комментирует гендиректор агентства Havas Media Елена Белова.