Аналитики отмечают повышение спроса на кредиты и активное расходование накопленных средств



Depositphotos

Ведущие российские финансовые эксперты заявили о временном переходе подавляющей части клиентов от накопления сбережений к их потреблению. Такую тенденцию зафиксировали в «Сбербанке», «Открытии», «Российском капитале», «Промсвязьбанке» и «Совкомбанке», сообщает RNS.

Активное потребительское поведение клиентов увеличилось на 4,5%, востребованность кредитов повлекла снижение процентных ставок, сообщили представители «Сбербанка». При этом в «Совкомбанке» заметили увеличение вкладов во всех российских регионах, а в «Открытии» рассказали об переходе к тратам накопленных процентов. Средняя сумма вклада в российских банках сегодня варьируется от 260 тыс. рублей до 780 тыс. рублей. Чаще всего клиенты открывают вклад на год, а расторгают договор раньше срока менее 5% вкладчиков.

Несмотря на стабильный рост депозитных портфелей, банки отмечают, что клиенты расходуют накопленные проценты по вкладам на текущие нужды и используют сберегательные продукты как «подушки безопасности».

Это поведение физических лиц выбирает разные модели в зависимости от состояния экономики государства, убеждены эксперты. «Население сегодня, действительно, переходит к потребительской модели поведения, так как ставки на кредиты продолжают снижаться (как и на депозиты, делая их менее привлекательными)», — сказала Анжела Спокойнова, руководитель департамента розничного бизнеса «Российского капитала». При этом в московском регионе и в Санкт-Петербурге фиксируется максимальный спрос на сберегательные продукты.

Ранее на переход населения от сберегательной к потребительской модели поведения, указал в аналитическом исследовании «Райффайзенбанк».