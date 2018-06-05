Госдума приняла закон, направленный на противодействие краже денег при совершении дистанционных банковских операций

Государственная дума в третьем и окончательном чтении одобрила инициированный правительством закон, который позволяет банкам блокировать карты клиентов при подозрении на хищение денежных средств.

Теперь банки смогут приостанавливать на срок до двух рабочих дней перевод денежных средств и использование электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика о ее незаконности. Что именно может послужить причиной для принятия подобных мер определит Центральный банк России.

Сразу после приостановления операции сотрудники банка обязаны запросить у клиента подтверждение на исполнение поручения. В случае его получения учреждение обязано возобновить использование электронного средства платежа.

Кроме того, закон допускает приостановку на срок до пяти рабочих дней зачисления средств на банковский счет получателя, если плательщик-юрлицо заявит, что деньги были списаны без его согласия.

Необходимость принятия закона правительство объясняет значительным ростом числа несанкционированных операций. Что, в свою очередь, связано с ростом числа способов оплаты.

«В 2016 году в Банк России была представлена информация о 717 несанкционированных операциях со счетов юридических лиц на общую сумму 1,89 млрд руб. При этом более 50% всех попыток осуществить несанкционированный перевод денежных средств со счетов юридических лиц прошли успешно, то есть денежные средства были списаны со счета клиента полностью или частично», — сказано в пояснительной записке.