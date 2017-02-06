Сумма тендера на размещение ТВ-рекламы составила 393 млн. рублей



Depositphotos

Банк ВТБ24 и агентство PHD из группы медийных агентств Media Direction Group продолжат сотрудничество по ТВ-размещению, открытое в 2016 году. PHD побеждает в тендере на закупку и размещение рекламы банка уже второй год подряд.

Сумма тендера на ТВ-размещение составила 393 млн рублей. Согласно условиям тендера, сотрудничество PHD и ВТБ24 продлится весь 2017 год на каналах Первый, Россия 1, НТВ, ТНТ, СТС, Пятый канал, Рен-ТВ, ТВ-3, ТВ-Центр, Россия24.

Новый этап размещения рекламно-информационных материалов различных продуктов банка на федеральных телеканалах стартует 6 февраля. Лицом кампании станет известный российский актер Владимир Машков, бренд-амбассадор банка. Он сотрудничает с ВТБ24 уже два года.