ЦБ будет оперативно передавать в ФАС информацию о соответствующих нарушениях, выявленных в ходе поведенческого надзора

С этого года за рекламой поднадзорных ЦБ компаний будут совместно следить сам Банк России и ФАС. Если ЦБ выявит рекламу финансовых компаний и банков, содержащую признаки нарушений, то сообщит об этом в ФАС, сообщает «Коммерсант».

Соглашение об обмене информацией было подписано еще в июне 2017 года. Разработан дополнительный регламент, который позволит Банку России оперативно передавать в ФАС информацию о соответствующих нарушениях, выявленных в ходе поведенческого надзора, и получать ответ о принятых мерах. В 2018 году Банк России начал «практическую реализацию поведенческого надзора, в рамках которого запланирована оценка взаимодействия финансовых организаций с потребителями финансовых услуг», так как информирование потребителя об услугах и продуктах, в том числе через рекламу, относится к приоритетным направлениям надзора.

«Для ФАС крайне важно плотное сотрудничество с ЦБ в первую очередь тем, что будет согласованность действий двух регуляторов, больше информации о выявленных нарушениях, идентичность подходов»,– сообщил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

Участники рынка отмечают, что до сих пор штрафы, налагаемые ФАС за недостоверную рекламу, почти не влияли на деятельность банков, так как суммы для них слишком малы. Штрафы за нарушение закона «О рекламе» составляют 300–800 тыс. руб. для кредитных организаций и 100–500 тыс. руб для остальных финансовых игроков.

Сейчас банки будут получать не только штрафы от ФАС, но и рекомендации ЦБ, что может изменить ситуацию с рекламой на финансовом рынке, считают эксперты. Кроме того, мониторинг ЦБ поможет выявить нелегальных игроков.