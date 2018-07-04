В России может повториться дефолт

Аналитики Bank of America, проанализировав тренды на мировом фондовом рынке, предупредили, что на мировом фондовом рынке может повториться кризисная ситуация 1997−1998 годов, сообщает Bloomberg.

Развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх. То, что происходит, схоже с ситуацией 1998 года, когда в азиатском регионе случился экономический кризис, а в России был объявлен дефолт.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на события 20-летней давности», — заявил ведущий инвестиционный аналитик Майкл Хартнет.

Ужесточение экономической политики в начале 1990-х годов привело к росту курса доллара на 25% за 3 года, к 1998 году. При этом на рынках развивающихся стран был спад. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

Напомним, 17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили технический дефолт по основным видам государственных ценных бумаг. Впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. Этот экономический кризис стал одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории страны.