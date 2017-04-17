МВД, Минтрансу и правительству Москвы поручено подготовить поправки в ПДД



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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменений в ПДД, связанных с движением мотоциклистов. В частности, для байкеров может появится отдельная стоп-линия для удобного старта на перекрестках, а также им могут разрешить ездить между рядами машин, пишет “Коммерсант”.

Минтранс и правительство Москвы, в частности, должны провести эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии. Автор этой идеи - глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. По его словам, такая разметка уже применяется в некоторых странах.

Кроме того, МВД, Минтранс и "Открытое правительство" должны "проработать вопрос" о возможности "движения мотоциклистов между рядами", представив в правительство РФ соответствующий доклад в течение месяца.

Сейчас двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. Но если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то автомобилистам сложно определить виновного, поскольку оба водителя правила соблюдали.

Идею провести эксперимент с двойной стоп-линией поддержало большинство экспертов. В столичном Центре организации дорожного движения отметили, что при этом "важно соблюсти безопасность всех участников",— в данный момент идет выбор места и времени эксперимента. А вот мнения по поводу движения мотоциклов между рядами разделились.